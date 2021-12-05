Кандидат в президенты Франции Земмур предложил выслать из страны всех нелегалов

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур в ходе выступления перед сторонниками призвал выслать из страны всех нелегальных мигрантов. Представитель крайне правых взглядов заявил, что предлагает "систематически высылать всех иностранцев, незаконно находящихся на французской земле".

"Я хочу немедленно выслать иностранных преступников, чтобы они больше не обременяли французские тюрьмы. Я хочу лишить преступников, имеющих двойное гражданство, французского гражданства", — сказал Эрик Земмур, выступая в выставочном центре "Вильпант" в пригороде Парижа.

Земмур на встрече с избирателями также заявил, что он "единственный, кто без ложной скромности установил очевидную связь между иммиграцией с другого берега Средиземного моря и угрозами, которые с каждым днём ​​всё больше сказываются на французских женщинах, на их свободе, а иногда и на их жизнях". Кандидат отметил, что намерен вынести эти вопросы на референдум.

Французский журналист и писатель Эрик Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года.