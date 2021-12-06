Компании американского миллиардера Илона Маска де-факто диктуют в космосе свои правила и могут занять доминирующее положение в новой космической экономике. Об этом заявил генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер. Он считает, что ситуацию нужно менять.

"Удивительная ситуация, но один человек владеет половиной всех работающих спутников в мире. Фактически он устанавливает правила, и остальной мир, включая Европу, <…> не реагирует достаточно быстро", — сказал Ашбахер в интервью Financial Times.

Он отметил, что из-за деятельности компаний Маска для остальных в космосе будет намного больше ограничений, касающихся частот и орбитальных позиций. Европейские правительства должны в этой ситуации обеспечить компаниям из своих стран "равные возможности для справедливой рыночной конкуренции".

Газета также приводит мнение министра экономики Люксембурга Франца Файо, который призвал установить единые правила использования низкоорбитального космического пространства.