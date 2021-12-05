Малышка, известная всему миру как девочка "с маской Бэтмена", американка Луна Феннер впервые свой день рождения, а он третий в её жизни, будет отмечать не в России, а на родине — в Майами. Ей не было и года, когда мама решилась перевезти дочь через океан, чтобы спасти от этой пресловутой маски супергероя. Первое же УЗИ во время беременности показывало, что личико плода будто скрыто под двойным слоем кожи. Родилась на свет кроха с диагнозом "меланоцитарный невус".

"Самая ужасная ситуация случилась в церкви. Там маленькая девочка спросила свою маму, что с лицом Луны, на что та ответила: "О боже, не смотри туда, это какой-то монстр! Какой ужас!" — приводит сайт "КП-Кубань" воспоминания матери Луны, Кэрол Феннер.

Лицо Луны до операции. Фото © Instagram / luna.love.hope

Кроме эстетического неудобства, выяснилось, что невус способен со временем переродиться в злокачественное новообразование. Все, кто осматривал ребёнка в США, называли заоблачные суммы за лечение. Более того, единственным способом избавления заокеанские специалисты видели в срезании кожи с лица Луны хирургическим путём. Всего, по их мнению, требовалось не менее 80 операций. И тогда о проблеме услышал краснодарский хирург-онколог Павел Попов. Кстати, врачи в Штатах, узнав о предложении помочь от российского доктора, только покрутили пальцем у виска.

"Для нас случай с девочкой — это вполне понятная картина. Поэтому мы связались с матерью Луны через соцсети и пригласили к нам. Путём долгих переговоров, предоставления информации, ответов на вопросы, ею было принято решение ехать в нашу страну. Случай с Луной далеко не самый сложный в моей карьере", — рассказывает доктор Попов.

25 сентября 2019 года Луна с мамой были уже в Краснодаре. К кубанскому врачу и его методу, названному в Америке уникальным, было приковано внимание и коллег, и журналистов по всему миру. Этой осенью в клинике сделали последнюю операцию. Теперь все усилия медиков и родных сконцентрированы на выравнивании шрамов. Луне назначен комплекс инъекций, после которых она отправится наконец домой.

"Всё, невуса больше нет. Сейчас все наши усилия и усилия родных сконцентрированы на выравнивании шрамов", — рассказал Павел Попов.