Во Франции мужчина набросился на кандидата в президенты

На кандидата в президенты Франции Земмура напали во время предвыборного митинга. Видео © Twitter / World News

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур подвергся в воскресенье нападению на своём первом предвыборном митинге. Мероприятие проходило в пригороде Парижа — Вильпенте.

Как пишет телеканал BFM, Земмур в сопровождении охраны и журналистов двигался по залу к трибуне. В этот момент неожиданно на него набросился выбежавший из группы зрителей человек, который схватил политика за голову и пытался повалить его на землю.

Охранники сработали оперативно: они вывели злоумышленника из зала и передали полиции. Мужчина задержан, причины его поступка пока не раскрываются, но известно, что его не раз брали под стражу за подобные инциденты. Митинг Земмура в целом проходил неспокойно. Полиция задержала более 40 человек.