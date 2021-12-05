Полиция Краснодара начала поиски парня, замеченного с автоматом за спиной

Парень с автоматом прогулялся по улицам Краснодара. Видео © ВКонтакте / Типичный Краснодар

В Краснодаре подросток прошёлся по городу с автоматом на плече. Соответствующее видео облетело местные паблики. Лица молодого человека не видно, так как на голову он накинул капюшон, а глаза прятал за чёрными очками.

По информации авторов видео, парня видели в районе улицы Красных Партизан. Как пишут РИА "Новости", полиция Краснодара проводит проверку по факту появления этих кадров.

"В настоящее время по данному факту организована проверка на основании выявленной в Сети интернет информации", — сообщили в пресс-службе ведомства.