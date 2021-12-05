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Полиция Краснодара начала поиски парня, замеченного с автоматом за спиной

Молодой человек прошёлся по улице с оружием, спрятав лицо за очками и надев на голову капюшон.

5 декабря, 20:58

Парень с автоматом прогулялся по улицам Краснодара. Видео © ВКонтакте / Типичный Краснодар

В Краснодаре подросток прошёлся по городу с автоматом на плече. Соответствующее видео облетело местные паблики. Лица молодого человека не видно, так как на голову он накинул капюшон, а глаза прятал за чёрными очками.

По информации авторов видео, парня видели в районе улицы Красных Партизан. Как пишут РИА "Новости", полиция Краснодара проводит проверку по факту появления этих кадров.

"В настоящее время по данному факту организована проверка на основании выявленной в Сети интернет информации", — сообщили в пресс-службе ведомства.

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В Краснодаре недовольный обслуживанием пьяный мужчина вернулся в поликлинику с автоматом

А ранее Лайф рассказывал, что мужчина в чёрной маске и с автоматом перепугал жителей Петербурга. Очевидцы вызвали полицию, однако к моменту прибытия правоохранителей неизвестный скрылся.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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