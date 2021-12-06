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Эсминец США зашёл в румынский порт Констанца в Чёрном море

Российские военные ранее сообщали, что следят за перемещениями Arleigh Burke.

5 декабря, 21:02
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/usnavyeurope" target="_blank" rel="noopener noreferrer">usnavyeurope</a></p>

Фото © Twitter / usnavyeurope

В румынский порт Констанца зашёл ракетный эсминец США Arleigh Burke с запланированным ранее визитом, сообщила пресс-служба Шестого флота ВМС США. Корабль находится в Чёрном море с 25 ноября, он уже посетил болгарскую Варну.

"Arleigh Burke проводит в Чёрном море рутинные операции по обеспечению военно-морской безопасности и региональной стабильности", — заявляет Шестой флот.

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Напомним, 25 ноября российские военные начали следить за манёврами этого эсминца США в Чёрном море. Эскадренный миноносец с управляемым ракетным вооружением прибыл для совместных операций с союзниками по НАТО.

Ранее Лайф сообщал, что другой американский эсминец вопреки требованиям Китая прошёл через Тайваньский пролив. Соединённые Штаты периодически организуют подобные провокации, в том числе пытаются так поступать и у границы России.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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