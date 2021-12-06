Эсминец США зашёл в румынский порт Констанца в Чёрном море

В румынский порт Констанца зашёл ракетный эсминец США Arleigh Burke с запланированным ранее визитом, сообщила пресс-служба Шестого флота ВМС США. Корабль находится в Чёрном море с 25 ноября, он уже посетил болгарскую Варну.

#USSArleighBurke has arrived in Constanta, Romania 🇷🇴!



This is the ship’s second port call since arriving in the #BlackSea on Nov. 25.



Details: https://t.co/ESMhwdSyqO — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) December 5, 2021

"Arleigh Burke проводит в Чёрном море рутинные операции по обеспечению военно-морской безопасности и региональной стабильности", — заявляет Шестой флот.

Напомним, 25 ноября российские военные начали следить за манёврами этого эсминца США в Чёрном море. Эскадренный миноносец с управляемым ракетным вооружением прибыл для совместных операций с союзниками по НАТО.