Эсминец США зашёл в румынский порт Констанца в Чёрном море
Российские военные ранее сообщали, что следят за перемещениями Arleigh Burke.
Фото © Twitter / usnavyeurope
В румынский порт Констанца зашёл ракетный эсминец США Arleigh Burke с запланированным ранее визитом, сообщила пресс-служба Шестого флота ВМС США. Корабль находится в Чёрном море с 25 ноября, он уже посетил болгарскую Варну.
#USSArleighBurke has arrived in Constanta, Romania 🇷🇴!— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) December 5, 2021
This is the ship’s second port call since arriving in the #BlackSea on Nov. 25.
Details: https://t.co/ESMhwdSyqO
"Arleigh Burke проводит в Чёрном море рутинные операции по обеспечению военно-морской безопасности и региональной стабильности", — заявляет Шестой флот.
Напомним, 25 ноября российские военные начали следить за манёврами этого эсминца США в Чёрном море. Эскадренный миноносец с управляемым ракетным вооружением прибыл для совместных операций с союзниками по НАТО.
Ранее Лайф сообщал, что другой американский эсминец вопреки требованиям Китая прошёл через Тайваньский пролив. Соединённые Штаты периодически организуют подобные провокации, в том числе пытаются так поступать и у границы России.
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