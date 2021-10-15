Бесплатный интернет или угроза для страны: Почему Starlink Илона Маска называют опасным для России? Считается, что спутниковая система Илона Маска создавалась для "двойного назначения". Но если это так, чем именно она может быть опасна? 14 октября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Britta Pedersen-Pool, © Shutterstock

Starlink — цена слишком высока

В начале октября руководитель госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин раскритиковал технологию Starlink, заявив, что спутники связи, создаваемые компанией SpaceX Илона Маска, способны перенацеливать в полёте крылатые ракеты, а также управлять спецназом и агентурной сетью. По словам Рогозина, компания Илона Маска получила от американского государства около 900 миллионов долларов на развитие этой программы, а всего субсидии из бюджета на ближайшее время составят 20 миллиардов долларов. Но насколько сильно Пентагон заинтересован в том, чтобы вредить России с помощью технологии, созданной сторонней компанией для зарабатывания денег? Попробуем разобраться.

История с захватом мира через программу спутникового интернета Илона Маска споткнулась о Россию ещё в 2018 году. Но тогда спецслужбы выступили не против Starlink, а против спутниковой системы OneWeb. И случился небольшой скандал — пусковые услуги компании продали, а вот работу космического интернета над территорией страны согласовать так и не удалось. Ещё через год появилось предложение штрафовать нарушителей запрета на иностранную космическую связь. Штраф должен был составить от 10 до 30 тысяч рублей для физических лиц. Трудно сказать, думал ли Илон Маск про Россию, создавая космический интернет с почти гигабитной скоростью, но над территорией нашей страны до сих пор не пролетает (даже по касательной) ни один спутник SpaceX. И вряд ли Россия интересует Маска как перспективный рынок для этой технологии, когда есть такие страны, как Китай, Индия и родные США.

В США спутники Starlink решили для жителей страны целый ряд проблем. Например, фермеры в Колорадо получили возможность смотреть Суперкубок по Интернету без задержек Сети. Ту же возможность получили жители Аляски и других отдалённых районов страны. Но в 2020 году случилось то, чего все боялись: программой Starlink заинтересовался Пентагон. Американские военные решили передать через спутники Маска "некоторый объём данных", чтобы посмотреть, как быстро их можно получить. Как именно это поможет наводить крылатые ракеты, у которых в большинстве случаев инерциальная система наведения (а спутниковая используется крайне редко), не уточнялось.

Но делать такое можно через любой тактический спутник связи, даже расположенный на орбите в несколько тысяч километров. Технология SpaceX, вполне вероятно, поможет ускорить этот процесс, но саму её назвать новой и угрожающей безопасности было бы как минимум странновато. Пентагону не впервой использовать частные компании. Крупнейшие оборонные подрядчики, к слову, вообще никогда не принадлежали США, но всегда с ними тесно сотрудничали.

Почему Starlink угроза, а OneWeb — нет?

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Сам Илон Маск всегда отмечал, что хочет раздавать интернет только по законам государств, над территорией которых будут пролетать спутники Starlink, однако это лукавство. Во всяком случае, в СМИ не появлялось сообщений, что Россия входит в список стран, с которыми менеджмент компании обсуждает связь нового поколения. Просто взять и начать дарить интернет без спроса у власти — такое же нарушение закона, как и, например, незаконное вещание или кража персональных данных.

Это же правило распространялось и на OneWeb — компанию, которую любят вспоминать все, кто критикует запреты зарубежных спутниковых систем где бы то ни было. Запустить на орбиту собственные спутники для космического интернета британский техногигант не смог нигде, кроме России. Ни одного более выгодного предложения по соотношению цена/надёжность они так и не смогли найти. Первое поколение спутников успешно выводится на орбиту. Ближайший запуск состоится в четверг, 14 октября, с космодрома Восточный. Выводить спутники второго поколения планируют сразу после развёртывания группировки первого поколения.

Всего (вместе со спутниками второго поколения) OneWeb планирует вывести на орбиту около трёх тысяч космических аппаратов. И все они, вероятно, будут отправляться в космос на российских ракетах "Союз", поскольку прямой конкурент — Илон Маск — вряд ли поделится мощностями, а запуски где-нибудь ещё будут стоить ощутимо дороже. Но коммерческие пусковые отношения не дают индульгенцию на несоблюдение закона. Запускать здесь спутники — пожалуйста, раздавать сюда интернет — только с соблюдением всех норм. И это несмотря на постоянное присутствие над территорией России не менее трёх десятков спутников OneWeb, сборка которых, к слову, осуществляется на совместном предприятии OneWeb/Airbus в штате Флорида, США.

Starlink заменит GPS и ГЛОНАСС, и в России всё отключится

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В сентябре учёные из Университета штата Огайо сообщили, что им удалось создать алгоритмы, которые используют открытые данные о местонахождении и перемещении спутников Starlink и позволяют определить координаты наземной базовой станции с точностью до семи метров. Фактически это означает, что местоположение любого пользователя Starlink можно определить до дома и даже "до форточки". Куда после этого будут попадать данные — сложный вопрос, на который никто ещё не дал ответа. А после утечек в "Фейсбуке" ответить на него было бы особенно правильно.

Директор Центра по исследованию автоматических транспортных средств с мультимодальной навигацией Зак Кассас после публикации исследований заявил, что использование таких спутников может стать альтернативой традиционным навигационным системам... для военных. Хотя с этими же задачами вполне неплохо справляются 74 спутника GPS, выведенные на несколько орбит. И если окажется, что платить за содержание 74 спутников дороже, чем за аренду Starlink, то тогда у системы появляется не только экономический, но и военный (пусть и слегка ограниченный) потенциал, поскольку орбиты GPS-спутников позволяют им висеть и над территорией России, и над глухими степями Монголии.

Разница лишь в том, что в Монголии нет секретных объектов и ядерного оружия, за сбор информации о которых можно угодить за решётку. Нельзя сказать, что то же самое не могут делать спутники видовой и радиотехнической разведки, в создании которых Пентагон и его подрядчики неплохо преуспели, но такая техника — отдельный разговор. А если за воинской частью будет шпионить спутниковая тарелка — это уж, как говорится, извините.

Когда Starlink появится в России?

Фото © SpaceX

С 2018 года компания SpaceX вывела на околоземные орбиты 1265 спутников Starlink. Это в 10 раз меньше ранее заявленного числа и почти в 20 раз меньше необходимых для пожизненного функционирования объёмов. Но количество не самая главная проблема для развития Starlink. Из непростой ситуации видится несколько вполне очевидных выходов. Первый — сесть за стол переговоров и убедить ФСБ и военных, что передача данных от базовых станций к спутникам будет проходить с соблюдением всех норм и законов Российской Федерации. И сделать это не на словах, а оформить документально. И к базовым станциям компании на территории страны обеспечить доступ по требованию регуляторов. Второй — передать базовые станции Starlink под контроль магистральных провайдеров, которые уже соблюдают российское законодательство и научат интернет Илона Маска работать в России.

Есть ещё и третий путь. Неприятный, но не менее вероятный, чем первые два. Признать, что военные действительно используют сеть Starlink, разделить доступ на гражданский и военный сегменты и закрыть все уязвимости. Найдёт ли этот шаг отклик в сердце самого богатого человека на Земле — говорить рано. Но если нет, значит, оборонные контракты дяди Сэма оказались ближе к телу. Всё-таки против руководства страны, в которой тебе разрешили подняться до таких высот, не попрёшь.

Авторы Сергей Андреев