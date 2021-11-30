Новая ловушка от ЦБ: "Серые" доходы будут ловить через "депозиты для бедных" Сотрудники Центробанка пообещали скоро создать специальный супервыгодный "депозит для бедных". Они издеваются или просто так рассчитывают заставить задекларировать "серые" доходы? 29 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

О том, что российский Центробанк разрабатывает новый вид вкладов специально для малообеспеченных россиян, объявила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова. По её словам, процентная ставка по такому вкладу может быть привязана к уровню инфляции или ключевой ставки.

Для определения категории граждан с невысокими доходами можно будет использовать единую государственную информационную систему социального обеспечения, создание которой предложено правительством. Мы готовы принимать активное участие в разработке этого механизма, в обсуждении изменений в законодательство Ольга Полякова Зампредседателя ЦБ

С одной стороны, предложение логичное. Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 7,5%, а официальная инфляция — 8,13% в годовом выражении. В то время как базовый уровень доходности вкладов для граждан составляет порядка 7% годовых, то есть не компенсирует даже официального повышения цен. Не говоря уже о продовольственной инфляции, которая, по словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, достигла "двузначных значений". Так что многим был бы интересен вклад, который хотя бы спасает сбережения от обесценивания. Однако довольно странно преподносить такой вклад как льготу для бедных. Неужели в Центробанке действительно думают, что у бедных обязательно где-то припрятана заначка, которую они не хранят в банке исключительно из-за низких ставок?

— Да уж, а у каждого бездомного есть квартира в Москве, которую он сдаёт, — иронизирует аналитик инвесткомпании "Глобал финанс групп" Николай Щеглов. — Довольно сложно представлять жизнь малообеспеченного россиянина, когда ты на госслужбе и получаешь из бюджета десятки миллионов рублей в год зарплаты и гарантированную повышенную пенсию в старости. А если серьёзно, такой вклад мог бы быть интересен только одной группе россиян — старикам, которые откладывают на свои похороны, отказывая себе в самом необходимом. Так что предложение ЦБ правильно называть не "вклад для бедных", а "вклад гробовой". Однако такие старики, как правило, уже прошли несколько девальваций, заморозку вкладов в Сбербанке и банкам не верят.

Согласно декларации на сайте Центробанка, доход Ольги Поляковой в 2020 году составил 38,3 миллиона рублей. В её собственности находится три квартиры, жилой дом в 210 квадратных метров и автомобиль Infiniti QX60.

Впрочем, возможно, предложение Центробанка — это не издевательство, а тонкий расчёт, предполагает финансовый эксперт Лариса Лахт. Например, с помощью такой меры можно находить нелегальные доходы россиян.

— Например, вы числитесь малоимущим, получаете пособия, различные льготы, а на самом деле вы работаете без оформления, а дома под матрасом есть приличная сумма, — говорит она. — И вот вам предлагают положить деньги на специальный льготный счёт с очень привлекательной ставкой. Вы кладёте на него сбережения — и этим фактически декларируете их. Вас тут же признают обеспеченным, и вы теряете право не только на льготный счёт, но и на всю остальную помощь от государства.

Пока единая государственная информационная система социального обеспечения, о которой говорила госпожа Полякова, не создана, критериев включения в неё малоимущих ещё нет. Однако, согласно Постановлению Правительства РФ от 31 марта 2021 года № 489, если у гражданина есть, например, вклад в банке более 250 тысяч рублей, он теряет право на "президентские" детские выплаты, напоминает Лахт.

Авторы Александра Баязитова