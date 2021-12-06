Эксперт Исаев допустил, что штамм "омикрон" перешёл к людям от животных
Он считает, что нулевой пациент мог быть установлен неправильно. Директор ДНКОМ заявил, что CoViD-19 уходит в популяции крупных млекопитающих и там эволюционирует.
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Мутация нового штамма коронавируса "омикрон" произошла в популяции крупных животных, а после передалась человеку. Такое мнение высказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Он отметил, что нулевым пациентом считается человек с иммунодефицитом, у которого также был хронический ковид.
"Мы знаем, что млекопитающие, в том числе крупные кошки, различные виды оленей, норки, болеют коронавирусом. А в Южной Африке люди достаточно тесно контактируют с дикой природой. И я считаю, что CoViD-19 уходит в популяции крупных млекопитающих и там эволюционирует. Потому что именно межвидовые переходы вирусов вызывают наиболее яркие отличия в комбинаторике белков, формируют генетическое разнообразие", — рассказал ТАСС Исаев.
Он предположил, что нулевой пациент с омикрон-штаммом мог быть установлен неправильно. Учёные могли зафиксировать в этом качестве человека с иммунодефицитом, но это абсолютно не факт. Пациент мог заразиться от местных охотников, южноафриканских рейнджеров, ещё кого-то, кто уходит в саванну, кто работает в заповедниках. Таким образом, есть другой источник, предполагает директор ДНКОМ.
Ранее Лайф писал, что выявивший омикрон-штамм учёный углядел связь между животными и появлением новой мутации. На сегодняшний день нет никаких доказательств теории о том, что данный вариант ковида развился у человека с ослабленным иммунитетом, также подчеркнул специалист.
Напомним, новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Эта мутация признана Всемирной организацией здравоохранения вызывающей беспокойство. Из-за нового штамма 2 декабря Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран.
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