Эксперт Исаев допустил, что штамм "омикрон" перешёл к людям от животных

Мутация нового штамма коронавируса "омикрон" произошла в популяции крупных животных, а после передалась человеку. Такое мнение высказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Он отметил, что нулевым пациентом считается человек с иммунодефицитом, у которого также был хронический ковид.

"Мы знаем, что млекопитающие, в том числе крупные кошки, различные виды оленей, норки, болеют коронавирусом. А в Южной Африке люди достаточно тесно контактируют с дикой природой. И я считаю, что CoViD-19 уходит в популяции крупных млекопитающих и там эволюционирует. Потому что именно межвидовые переходы вирусов вызывают наиболее яркие отличия в комбинаторике белков, формируют генетическое разнообразие", — рассказал ТАСС Исаев.

Он предположил, что нулевой пациент с омикрон-штаммом мог быть установлен неправильно. Учёные могли зафиксировать в этом качестве человека с иммунодефицитом, но это абсолютно не факт. Пациент мог заразиться от местных охотников, южноафриканских рейнджеров, ещё кого-то, кто уходит в саванну, кто работает в заповедниках. Таким образом, есть другой источник, предполагает директор ДНКОМ.