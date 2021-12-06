"Потрясающая команда": Теннисист Медведев назвал лучшим в карьере время на Кубке Дэвиса
Сборная России в третий раз стала победительницей этого соревнования, хотя выступала без национального флага и гимна.
Фото © Instagram / medwed33
Проведённое в составе сборной России по теннису на Кубке Дэвиса время было лучшим в карьере теннисиста Даниила Медведева. Об этом рассказал сам спортсмен.
"Я больше рад за команду, чем за себя. У нас потрясающая команда и атмосфера, я просто счастлив быть частью этой команды и иметь возможность побеждать с ней", — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.
Он отметил, что это было довольно удивительное время, потому что приехать на соревнования в конце сезона непросто.
"Это было лучшее время в моей карьере", — сказал Медведев.
Лайф рассказывал, что сборная России в третий раз выиграла Кубок Дэвиса и завершила грандиозный год нашего тенниса. Наши спортсмены порадовали целой россыпью ярких побед, которые наверняка мы забудем очень нескоро.
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