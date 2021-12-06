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"Потрясающая команда": Теннисист Медведев назвал лучшим в карьере время на Кубке Дэвиса

Сборная России в третий раз стала победительницей этого соревнования, хотя выступала без национального флага и гимна.

5 декабря, 22:02
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/medwed33/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">medwed33</a></p>

Фото © Instagram / medwed33

Проведённое в составе сборной России по теннису на Кубке Дэвиса время было лучшим в карьере теннисиста Даниила Медведева. Об этом рассказал сам спортсмен.

"Я больше рад за команду, чем за себя. У нас потрясающая команда и атмосфера, я просто счастлив быть частью этой команды и иметь возможность побеждать с ней", приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

Он отметил, что это было довольно удивительное время, потому что приехать на соревнования в конце сезона непросто.

"Это было лучшее время в моей карьере", сказал Медведев.

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Лайф рассказывал, что сборная России в третий раз выиграла Кубок Дэвиса и завершила грандиозный год нашего тенниса. Наши спортсмены порадовали целой россыпью ярких побед, которые наверняка мы забудем очень нескоро.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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