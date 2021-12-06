Проведённое в составе сборной России по теннису на Кубке Дэвиса время было лучшим в карьере теннисиста Даниила Медведева. Об этом рассказал сам спортсмен.

"Я больше рад за команду, чем за себя. У нас потрясающая команда и атмосфера, я просто счастлив быть частью этой команды и иметь возможность побеждать с ней", — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

Он отметил, что это было довольно удивительное время, потому что приехать на соревнования в конце сезона непросто.

"Это было лучшее время в моей карьере", — сказал Медведев.