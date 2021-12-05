Пишем историю: Сборная России в третий раз выиграла Кубок Дэвиса и завершила грандиозный год нашего тенниса Наши спортсмены порадовали целой россыпью ярких побед, которые наверняка мы забудем очень-очень не скоро 5 декабря, 19:57 Российские теннисисты с Кубком Дэвиса после победы в финальном матче турнира. Фото © AP / TASS

Уходящий 2021 год получился не самым однозначным для всего российского спорта. Громкие неудачи, такие как на футбольном Евро-2020 или же чемпионате мира по хоккею, сменялись большими победами. Интересное дело, но теннис в этом году стал одним из тех видов спорта, где доминация российских спортсменов, кажется, не вызывала никаких вопросов!

Победа в Кубке Дэвиса

Самый свежий и приятный пример — триумф на Кубке Дэвиса. По сути — чемпионате мира среди сборных команд. Каким бы теннис ни был личным видом спорта, но и такие турниры тут тоже бывают. То, что наши мужчины одни из главных фаворитов, было ясно изначально. Даниил Медведев и Андрей Рублёв — спортсмены из топ-5 мировой сетки. Аслан Карацев — одно из открытий этого года. С таким составом мечталось только о победе.

И как же приятно, что мы именно её и увидели. По ходу турнира наша сборная не дала соперникам каких-либо шансов. По сути, российские теннисисты давали небольшую надежду лишь испанцам на первых стадиях и сборной Германии в полуфинале. Все остальные победы — всухую. Как ни крути, а Россия пришла очень уверенной поступью к победе в турнире.

RTF move to joint-7th place on the all-time list for most Davis Cup titles! 🏆



32 - USA 🇺🇸

28 - Australia 🇦🇺

10 - France 🇫🇷

10 - Great Britain 🇬🇧

7 - Sweden 🇸🇪

6 - Spain 🇪🇸

3 - Czech Republic 🇨🇿

3 - Germany 🇩🇪

3 - RTF ⚪️🔵🔴#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/kzTC09OHLi — Davis Cup (@DavisCup) December 5, 2021

Финал против Хорватии — одно удовольствие. Яркий, мощный и красивый теннис в исполнении россиян. Сначала Рублёв одолевает Борну Гойо, который стал сенсацией этого Кубка Дэвиса. Причём нашему спортсмену пришлось повозиться с 279-й ракеткой мира, доведя дело до тай-брейка во втором сете. Как итог — важная, но очень нервная победа.

Нечто похожее было и в игре Даниила Медведева против Марина Чилича. Здесь тоже дошли до тай-брейка, правда в первом сете. Во втором россиянин дважды за сет берёт подачу соперника — и... триумф! Россия — трёхкратный чемпион Кубка Дэвиса. Последний раз мы были так же счастливы в 2006 году. Тогда в Москве наши обыграли Аргентину.

Победа в Кубке Билли Джин Кинг

Если у мужчин этакий аналог чемпионата мира — Кубок Дэвиса, то у женщин такой турнир называется Кубок Билли Джин Кинг. Вы наверняка помните, что в этом году мы и там стали лучшей командой планеты. Однако если у мужчин с Медведевым и Рублёвым в составе такая победа была ожидаема, то у женщин успех стал по-настоящему грандиозным и даже сенсационным.

Оттого-то после финала и пошли разговоры о том, что играли наши нечестно, позволили себе замену во время решающей игры. Но всё это нас не волновало. Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова просто взяли и заставили весь мир преклониться перед ними.

Причём по ходу Кубка Билли Джин Кинг мы побеждали не абы кого, а очень мощных соперников. В полуфинале, к примеру, сборную США. В финале же команду Швейцарии, главной звездой которой является олимпийская чемпионка Белинда Бенчич. По победам в женском теннисе мы, будем честны, соскучились очень!

Олимпиада в Токио — мы снова на коне!

Зачатки этих двух триумфов болельщики наблюдали в олимпийском Токио. Там наша сборная снова поразила весь мир и стала абсолютным триумфатором медального зачёта в отдельно взятом виде спорта. Причём победы пришли оттуда, откуда, наверное, ждали не так сильно.

Пока вся страна болела за Даниила Медведева в мужском одиночном разряде, в финал пробился Карен Хачанов. Было тяжело, было нелегко, но сражался он до последнего. Увы, золото уехало в Германию к Александру Звереву. Не получилось взять своё и в мужском парном разряде, хотя надежд было очень много.

Украшением же стал российский финал смешанного парного разряда. Там Андрей Рублёв и Анастасия Павлюченкова стали чемпионами, обыграв в решающем матче Аслана Карацева и Елену Веснину. Без сомнения можно сказать, что за этим матчем наблюдала вся страна. Согласитесь, было огромное удовольствие смотреть, как россияне доминировали в японской столице!

Даниил Медведев — супермен российского тенниса

Он легко может быть первой ракеткой мира, мы с вами прекрасно это знаем. Даниил Медведев уходящий год провёл настолько великолепно, что подобрать одно слово, дабы описать его успехи, невозможно. Началось всё с финала Australian Open, где победу одержал Новак Джокович. Потом было ещё немало ярких побед — Марсель, Торонто, Мальорка. Но главная была дальше.

Медведев сумел стать победителем US Open — Открытого чемпионата США. Особой радости добавляют несколько моментов. Первый: в финале был обыгран Новак Джокович — соперник более чем принципиальный. Второй: Джокович шёл к "Большому шлему" — победе на всех четырёх главных турнирах сезона, — но на пути встал именно Медведев. Третий: Медведев окончательно всем показал, что готов стать не второй, а уже и первой ракеткой мира.

Нет сомнений, что и дальше наш теннисист будет идти вперёд и когда-то сможет стать лучшим игроком на планете. Однако яркий 2021-й год он точно не забудет. Как и все мы! Ведь именно Россия в этом году была лучшей теннисной державой на планете. Главное, чтобы и следующие годы были такими же приятными и яркими.

Авторы Шамиль Гаджиев