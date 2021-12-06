Кардиолог Швингер рассказал об опасных последствиях пониженного давления
Врач опроверг утверждение о том, что оно не влияет на здоровье и защищает кровеносную систему.
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Смертельно опасным может оказаться не только повышенное артериальное давление, но и гипотония, хотя этот симптом и считается менее рискованным. Об этом рассказал врач-кардиолог из Германии, член правления организации Bavarian Heart Attack Network Роберт Швингер. Он пояснил, что сниженное давление может обернуться сердечным приступом.
Как врач заявил изданию Focus, утверждение о том, что пониженное давление не влияет на здоровье и защищает кровеносную систему и органы, неверно. По его словам, точных данных о доле людей с гипотонией нет, так как она не считается заболеванием. По его же мнению, гипотензия может быть самостоятельным заболеванием, особенно у худых и высоких людей, не занимающихся спортом. Кроме того, её могут вызвать и другие недуги, например дисфункция щитовидной железы, сердечно-сосудистые болезни и нейрогенные расстройства. А узнать её можно по следующим признакам: шум в ушах, слабость, головные боли, шаткая походка, аритмия. Доктор призвал при их появлении сразу обращаться к врачу.
По словам кардиолога, особенно опасна гипотензия для людей старшего возраста: из-за головокружения они могут потерять равновесие, упасть и получить травму. Другая опасность — сердечный приступ. Прежде всего это касается тех, кто страдает ишемической болезнью сердца.
Ранее Лайф писал, что кардиолог Курникова рассказала об опасных симптомах при скачках атмосферного давления. Метеозависимые люди и те, кто перенёс ковид, находятся в группе риска и должны контролировать своё состояние.
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