Кардиолог Швингер рассказал об опасных последствиях пониженного давления

Смертельно опасным может оказаться не только повышенное артериальное давление, но и гипотония, хотя этот симптом и считается менее рискованным. Об этом рассказал врач-кардиолог из Германии, член правления организации Bavarian Heart Attack Network Роберт Швингер. Он пояснил, что сниженное давление может обернуться сердечным приступом.

Как врач заявил изданию Focus, утверждение о том, что пониженное давление не влияет на здоровье и защищает кровеносную систему и органы, неверно. По его словам, точных данных о доле людей с гипотонией нет, так как она не считается заболеванием. По его же мнению, гипотензия может быть самостоятельным заболеванием, особенно у худых и высоких людей, не занимающихся спортом. Кроме того, её могут вызвать и другие недуги, например дисфункция щитовидной железы, сердечно-сосудистые болезни и нейрогенные расстройства. А узнать её можно по следующим признакам: шум в ушах, слабость, головные боли, шаткая походка, аритмия. Доктор призвал при их появлении сразу обращаться к врачу.