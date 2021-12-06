Минтруд предложил частично изменить порядок выплаты пенсий

Первая группа, как сообщается на портале проектов нормативных актов, — это социально незащищённые люди, которые получают пенсию по потере кормильца и инвалидности. Вторая — граждане, у которых трудовой стаж слишком мал для назначения им страховой пенсии по старости, а также имеется недобор по пенсионным баллам. Сюда относятся женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Подать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений можно будет в электронном виде через портал госуслуг. Ещё одно нововведение касается сроков получения единовременной выплаты. Обратиться за ней повторно можно будет только через пять лет. По планам ведомства, новый порядок начнёт работать с 1 июля будущего года.