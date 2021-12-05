Первый президент Украины Кравчук заявил, что население было готово к распаду СССР

При этом выразил уважение экс-президенту Союза Горбачёву за перестройку, без которой не случилась бы независимость Незалежной.

Граждане Советского Союза были готовы к распаду страны и слому системы, поэтому Беловежские соглашения имели историческое значение. Такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Люди были готовы к этому. Систему нужно было ломать. И Беловежская Пуща, её историческое значение состояло в том, что она эту систему поломала", — сказал политик в фильме "30 лет без Союза" в эфире телеканала "Россия-1".

При этом Кравчук заметил, что уважает экс-президента СССР Михаила Горбачёва, ведь без его действий не случилась бы перестройка, не было бы Беловежской Пущи и Украина могла бы не стать независимым государством.