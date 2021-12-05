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Опубликовано 5 декабря 2021, 13:52

Первый президент Украины Кравчук заявил, что население было готово к распаду СССР

Фото © Facebook / Леонид Кравчук

Фото © Facebook / Леонид Кравчук

При этом выразил уважение экс-президенту Союза Горбачёву за перестройку, без которой не случилась бы независимость Незалежной.

Граждане Советского Союза были готовы к распаду страны и слому системы, поэтому Беловежские соглашения имели историческое значение. Такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Люди были готовы к этому. Систему нужно было ломать. И Беловежская Пуща, её историческое значение состояло в том, что она эту систему поломала", — сказал политик в фильме "30 лет без Союза" в эфире телеканала "Россия-1".

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Шушкевич признался, что гордится подписанием Беловежских соглашений

При этом Кравчук заметил, что уважает экс-президента СССР Михаила Горбачёва, ведь без его действий не случилась бы перестройка, не было бы Беловежской Пущи и Украина могла бы не стать независимым государством.

Ранее бывший пресс-секретарь Горбачёва Андрей Грачёв рассказал, как можно было сохранить СССР. По его словам, Советский Союз был не добровольным объединением, а своего рода продолжением Российской империи "с отсталой, архаичной и неконкурентоспособной экономикой".

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Артур Лапсаков
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