Политолог Светов ответил на призыв евродепутата Вебера покончить с "Северным потоком – 2"

Политолог Юрий Светов назвал агрессивным призыв главы фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера "свернуть" проект "Северный поток – 2" в случае вооружённого конфликта между Россией и Украиной.

"Господин Вебер всегда был против "Северного потока – 2", и он высказывался на этот счёт достаточно активно и агрессивно", — приводит RT слова Светова.

Специалист подчеркнул, что в настоящий момент на ситуацию оказывают влияние предстоящие переговоры президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом. В такой обстановке появляются "истерические заявления", в которых Запад обвиняет РФ в якобы агрессии.

"Печатаются какие-то карты "вторжения", размещения войск, то есть идёт нагнетание обстановки до уже невозможной истерии. То есть "Северный поток – 2" превратился в такую разменную монету: дескать, если вы что-то не будете делать, как требуют Европейский союз и НАТО, то "Северный поток – 2" не будет действовать", — сказал политолог.

При этом "все их санкции оказались непреодолимыми". В этой связи ЕС и НАТО считают, что именно с помощью газопровода можно "как дубиной" заставить Россию действовать таким образом, как им хочется.