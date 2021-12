The Nation рассказал, кто стоял за заказными фейками в СМИ о связях Трампа с Россией

Журналист представил отрывки переписок основателей компании, бывших репортёров The Wall Street Journal, с работниками Reuters, The New York Times, The New Yorker, а также ABC и The Washington Post. Так, согласно документам, Fusion GPS настаивала, что серверы российского банка обменивались сигналами с компанией Трампа. При этом фирма не могла предоставить доказательств, что такой контакт носил какой-либо вредоносный характер, не был маркетинговым спамом или белым шумом.