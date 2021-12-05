The Nation рассказал, кто стоял за заказными фейками в СМИ о связях Трампа с Россией

Данные о якобы связях бывшего президента США Дональда Трампа с Россией попали в ведущие американские СМИ через консалтинговую фирму, которая финансировалась штабом тогдашнего кандидата на пост главы Штатов Хиллари Клинтон. Об этом сообщает журнал The Nation.

Так, автор публикации Барри Мейер восстановил хронологию действий компании Fusion GPS, которая снабжала лояльных журналистов информацией о том, что принадлежащие российскому банку компьютерные серверы использовали для "секретной связи" с Trump Organization. В статье отмечается, что мейнстримные медиа нанесли большой урон своей репутации, распространяя непроверенные данные в таких масштабах.

"Эти разоблачения не только в корне подорвали доверие к СМИ, но и позволили комментаторам — как справа, так и слева — изменить весь взгляд на дело "Рашагейта", утверждая, что выводы Роберта Мюллера и двухпартийной комиссии Сената, в которых Москву обвиняли в попытках вмешаться в эти выборы, были основаны на дезинформации", — подчеркнул Мейер.

Он отметил, что в 2016 году представители штаба Клинтон наняли Fusion GPS. С компанией к тому же работал юрист по кибербезопасности Майкл Сассманн, который активно распространял сообщения о подозрениях в отношении Трампа среди журналистов и в окружении американских чиновников. Одним из таких должностных лиц стал главный юрисконсульт ФБР Джеймс Бейкер, сообщает издание. Сейчас Сассманн фигурирует в расследовании прокурора Джона Дарема.

"Как утверждает Дарем, записи Перкинса Кои, владельца компании Perkins Coie, показали, что Сассманн выставлял счета за своё рабочее время предвыборному штабу Хиллари Клинтон. Сам Сассманн не признал себя виновным в обмане", — говорится в статье.

Журналист представил отрывки переписок основателей компании, бывших репортёров The Wall Street Journal, с работниками Reuters, The New York Times, The New Yorker, а также ABC и The Washington Post. Так, согласно документам, Fusion GPS настаивала, что серверы российского банка обменивались сигналами с компанией Трампа. При этом фирма не могла предоставить доказательств, что такой контакт носил какой-либо вредоносный характер, не был маркетинговым спамом или белым шумом.