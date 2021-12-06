Немецкий дипломат Ишингер призвал Украину брать пример с Финляндии
Политик считает, что нельзя исключать возможности принятия республики в Североатлантический альянс.
Фото © ТАСС / PHILIPP GUELLAND
Брать пример с Финляндии, которая входит в Евросоюз, но не является членом НАТО, призвал Украину немецкий дипломат, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
"Мы могли бы рекомендовать Украине в долгосрочной перспективе начать брать пример с финнов. Финляндия является членом ЕС, но не НАТО", — сказал Ишингер изданию Handelsblatt.
Как отметил Ишингер, Россия давно опасается, что США хотят сделать Украину членом НАТО, что является для Москвы "красной чертой". При этом нельзя сказать, что республика вообще никогда не будет принята в Североатлантический альянс, считает глава Мюнхенской конференции по безопасности. По поводу якобы "предстоящего вторжения России на Украину, которого некоторые опасаются", немецкий дипломат подчеркнул, что пока в это не верит. Он считает, что новое Федеральное правительство Германии должно способствовать развитию диалога.
Ранее Лайф писал, что аналитик Мария Снеговая связала потерю Украиной Крыма с желанием вступить в ЕС. Эксперт отметила, что в течение семи лет "красная линия", которую очертила Москва, не была связана с вероятным вступлением Киева в НАТО.
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