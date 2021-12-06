Немецкий дипломат Ишингер призвал Украину брать пример с Финляндии

Как отметил Ишингер, Россия давно опасается, что США хотят сделать Украину членом НАТО, что является для Москвы "красной чертой". При этом нельзя сказать, что республика вообще никогда не будет принята в Североатлантический альянс, считает глава Мюнхенской конференции по безопасности. По поводу якобы "предстоящего вторжения России на Украину, которого некоторые опасаются", немецкий дипломат подчеркнул, что пока в это не верит. Он считает, что новое Федеральное правительство Германии должно способствовать развитию диалога.