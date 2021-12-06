Терапевт Хухрев рассказал об ошибках при измерении насыщенности крови кислородом

Для точного измерения сатурации (насыщенности крови кислородом) пульсоксиметром необходимо учитывать как внешние факторы, так и индивидуальные особенности человека. Как правильно проводить эту процедуру, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

В беседе с радио Sputnik, он отметил, что неправильные показатели могут быть, например, когда только недавно вошёл в здание с мороза. При холодной погоде пальцы белеют, капилляры находятся в спазме.

"На "белом" пальце сатурация будет существенно ниже, чем на тёплом пальце. То же самое и при обезвоживании. Если человек обезвожен, капилляры также сокращаются — и показатели снизятся", — объяснил врач.

Он рассказал, что измерения нужно проводить сидя, поскольку в разных позах человек дышит по-разному. Если измерять сатурацию лёжа, то она может быть на уровне 91%, а если сидя, то 95%.

"Если при повторных замерах в сидячем положении на тёплом пальце сатурация ниже 93, уже имеется дыхательная недостаточность, надо смотреть на остальные вещи. Мы ориентируемся в том числе на частоту дыхания", — пояснил Алексей Хухрев.

Терапевт добавил, что, если человек в спокойном состоянии, не волнуясь, делает меньше 17 дыхательных движений в минуту, это свидетельствует о том, что он не страдает дыхательной недостаточностью.

"Если она больше 30, то это значит, что человек нуждается в дополнительном кислороде и пора подумать, не перевезти ли его в больницу", — заявил Хухрев.