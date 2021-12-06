ВОЗ не выявила ни одного случая смерти от штамма "омикрон"

"Омикрон" — новый штамм CoViD-19, обнаруженный уже в десятках стран — на самом деле пока не вызвал ни одной смерти, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, потребуется ещё несколько недель, чтобы определить степень заразности штамма, только потом можно будет понять, вызывает ли он более тяжёлое течение болезни.

"Мы намерены получить ответы, которые нужны всем", — цитирует Майкла Райана The Guardian.

Между тем в материале отмечается, что новый штамм зафиксирован уже примерно в сорока странах. Заболевшие есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, а также, предположительно, во Франции, Швейцарии и Австрии. Все эти случаи — завозные.

ВОЗ прогнозирует, что в ближайшие несколько месяцев новая разновидность вируса может стать причиной более половины случаев CoViD-19 в Европе. А предварительное исследование, проведённое учёными из ЮАР, где этот вариант был впервые обнаружен 24 ноября, предполагает, что вероятность повторного инфицирования "омикроном" в три раза выше, чем у штаммов "дельта" и "бета".