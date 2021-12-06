НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Жертвами взрыва и пожара в петербургской квартире стали два человека

Сообщение о возгорании поступило вскоре после полуночи, через час огонь был ликвидирован.

5 декабря, 23:56
<p>Фото © LiFE</p>

Фото © LiFE

В Санкт-Петербурге в результате взрыва газа и пожара в квартире на проспекте Маршала Блюхера погибло два человека. Об этом Лайфу рассказали в местных экстренных службах.

Как уточнили в региональном главке МЧС РФ, "в однокомнатной отдельной квартире площадью 40 квадратных метров обгорела обстановка на всей площади". Сообщение о пожаре поступило в 00:24, а ликвидировано возгорание было в 01:19. Пришлось задействовать пять единиц техники и 22 человека личного состава.

Четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Махачкале

Четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Махачкале

Лайф рассказывал, что, по словам живущих рядом петербуржцев, сначала был слышен хлопок, а затем посыпались стёкла и начался пожар. Точная причина трагического происшествия устанавливается.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1