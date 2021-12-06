Жертвами взрыва и пожара в петербургской квартире стали два человека

В Санкт-Петербурге в результате взрыва газа и пожара в квартире на проспекте Маршала Блюхера погибло два человека. Об этом Лайфу рассказали в местных экстренных службах.

Как уточнили в региональном главке МЧС РФ, "в однокомнатной отдельной квартире площадью 40 квадратных метров обгорела обстановка на всей площади". Сообщение о пожаре поступило в 00:24, а ликвидировано возгорание было в 01:19. Пришлось задействовать пять единиц техники и 22 человека личного состава.