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Автоэксперт Горбачёв объяснил, что делать в случае повреждения лобового стекла камнем

Человек становится пострадавшим в происшествии, в котором нет виновника, а значит, попытки получить компенсацию в данном случае "практически бесполезны", считает специалист.

5 декабря, 23:28
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Как и от кого получить компенсацию, если в лобовое стекло машины попал камень, объяснил автоэксперт Михаил Горбачёв. В передней части авто обзор обеспечивает многослойный триплекс, который пробить очень сложно, поэтому многие "снаряды" в нём застревают, уточняет специалист.

"Если, например, полкирпича вылетело из-под заднего сдвоенного колеса самосвала, то этот "снаряд", скорее всего, застрянет в лобовом стекле. Если такого размера камень прилетел в ваше лобовое стекло, то это однозначно ДТП", — объясняет Горбачёв в интервью агентству "Прайм".

Если у вас каско и вы хотите получить компенсацию, то желательно вызвать сотрудников ДПС или приехать в отдел самостоятельно для оформления протокола о ДТП, объясняет эксперт. Пытаться поймать водителя бессмысленно. К тому же тот никак не мог повлиять на ситуацию. Таким образом, вы становитесь пострадавшим в происшествии, в котором нет виновника, а значит, попытки получить компенсацию в данном случае "практически бесполезны", подчёркивает Горбачёв. Однако деньги по каско вам должны выплатить, а вот по ОСАГО ждать выплаты не стоит.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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