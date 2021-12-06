Автоэксперт Горбачёв объяснил, что делать в случае повреждения лобового стекла камнем

Как и от кого получить компенсацию, если в лобовое стекло машины попал камень, объяснил автоэксперт Михаил Горбачёв. В передней части авто обзор обеспечивает многослойный триплекс, который пробить очень сложно, поэтому многие "снаряды" в нём застревают, уточняет специалист.

"Если, например, полкирпича вылетело из-под заднего сдвоенного колеса самосвала, то этот "снаряд", скорее всего, застрянет в лобовом стекле. Если такого размера камень прилетел в ваше лобовое стекло, то это однозначно ДТП", — объясняет Горбачёв в интервью агентству "Прайм".

Если у вас каско и вы хотите получить компенсацию, то желательно вызвать сотрудников ДПС или приехать в отдел самостоятельно для оформления протокола о ДТП, объясняет эксперт. Пытаться поймать водителя бессмысленно. К тому же тот никак не мог повлиять на ситуацию. Таким образом, вы становитесь пострадавшим в происшествии, в котором нет виновника, а значит, попытки получить компенсацию в данном случае "практически бесполезны", подчёркивает Горбачёв. Однако деньги по каско вам должны выплатить, а вот по ОСАГО ждать выплаты не стоит.