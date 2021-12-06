Стали известны подробности убийства двух россиянок на Кипре
Подозреваемый 32-летний сириец проводил время с женщинами в здании, где вёл строительные работы. Почему он застрелил их — полиции ещё предстоит выяснить.
Фото © cyprus-mail.com
Главный подозреваемый по делу об убийстве двух российских туристок на Кипре 32-летний уроженец Сирии рассказал подробности совершённого преступления. Он признался, что убил женщин после охоты.
Как пишет издание Cyprus Mail, подозреваемый закопал тела убитых в яме в десяти метрах от дома, засыпав гравием. Отмечается, что полиция не смогла сразу обнаружить захоронение из-за дождей, которые смыли следы. Убийца рассказал, что накануне отправился на охоту. После возвращения утром сириец услышал, как женщины упоминают его в своём разговоре, после чего застрелил их. Начальник местной полиции Стелиос Папатеодору заявил, что мотивы злоумышленника выясняются. Сообщается также, что в понедельник подозреваемый будет доставлен в районный суд Лимасола для решения вопроса об аресте.
Две женщины, 43-летняя Алраизи Хаят и 33-летняя Мария Газибагандова, прибыли на Кипр в качестве туристок — одна в начале лета, а другая около полутора месяцев назад. Они были объявлены в розыск 17 ноября.
Ранее Лайф писал, что после обнаружения тел пропавших туристок были задержаны трое мужчин, в том числе и тот самый сириец.
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