Стали известны подробности убийства двух россиянок на Кипре

Главный подозреваемый по делу об убийстве двух российских туристок на Кипре 32-летний уроженец Сирии рассказал подробности совершённого преступления. Он признался, что убил женщин после охоты.

Как пишет издание Cyprus Mail, подозреваемый закопал тела убитых в яме в десяти метрах от дома, засыпав гравием. Отмечается, что полиция не смогла сразу обнаружить захоронение из-за дождей, которые смыли следы. Убийца рассказал, что накануне отправился на охоту. После возвращения утром сириец услышал, как женщины упоминают его в своём разговоре, после чего застрелил их. Начальник местной полиции Стелиос Папатеодору заявил, что мотивы злоумышленника выясняются. Сообщается также, что в понедельник подозреваемый будет доставлен в районный суд Лимасола для решения вопроса об аресте.

Две женщины, 43-летняя Алраизи Хаят и 33-летняя Мария Газибагандова, прибыли на Кипр в качестве туристок — одна в начале лета, а другая около полутора месяцев назад. Они были объявлены в розыск 17 ноября.