В США умер соперник Билла Клинтона на выборах Боб Доул

Бывший сенатор США Боб Доул умер во сне в воскресенье утром в возрасте 98 лет. Об этом сообщили в благотворительном фонде, который основала его супруга Элизабет Доул. Причины смерть не раскрываются.

"С тяжёлым сердцем сообщаем, что сенатор Роберт Джозеф Доул умер сегодня рано утром во сне", - говорится в сообщении.

Как передаёт ABC News, родные Доула отметили, что делили его с американцами из всех слоев общества и всех политических убеждений. Он посвятил свою жизнь служению нации, и поэтому семье очень приятно, что так много людей чтят его после его смерти.

Боб Доул прошёл Вторую мировую войну. Он был кандидатом в президенты США на выборах в 1996 году, когда проиграл Биллу Клинтону. Президент США Джо Байден распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране в память о сенаторе-республиканце.