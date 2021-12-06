Пушков объяснил решение Киева запугать НАТО беженцами

Слова министра обороны Украины Алексея Резникова о "миллионах" беженцев в случае нападения России на эту страну — попытка запугать Запад. Так заявление украинского военачальника прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

"В натовских столицах пугают, но не намерены воевать за Украину. Генсек альянса Столтенберг это ясно дал понять, напомнив, что Украина является партнёром, но не членом НАТО. Это означает, что статья 5 Вашингтонского договора к ней неприменима и у альянса нет обязательств защищать Украину", — отметил Пушков в своём телеграм-канале.

Он добавил, что именно поэтому Минобороны Украины и пытается "запугать Запад хотя бы беженцами". Российский парламентарий считает, что других доводов у Киева нет.