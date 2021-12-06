Альпинист ждал восемь лет, чтобы получить найденный им клад и разбогатеть

Свою долю сокровищ из изумрудов, рубинов и сапфиров, найденных на леднике у французского Монблана, наконец-то, спустя восемь лет ожидания, смог получить нашедший клад альпинист. Мужчина, пожелавший остаться для всех неизвестным, обнаружил находку в 2013 году и честно отнёс её в полицию. Согласно закону, нужно было переждать этот срок на предмет нахождения настоящих хозяев. И вот этот период истёк.

Как сообщает ABC News, альпинист совершил восхождение на Монблан восемь лет назад и нашёл пакеты с драгоценностями, на которых ещё можно было разглядеть надпись "Сделано в Индии". Французы всё это время предпринимали попытки найти владельцев, отправляли запросы, но это ни к чему не привело. Клад, оцениваемый в 300 тысяч евро, что около 25,5 миллиона рублей, теперь поделён поровну между альпинистом и коммуной Шамони, на территории которой и была сделана находка.

Есть одна версия о происхождении клада. В середине прошлого века в Альпах разбились два самолёта из Индии. Изучив списки пассажиров, французские власти пришли к выводу, что, скорее всего, камни принадлежали одному из летевших рейсом Бомбей – Нью-Йорк. Но наследников у мужчины не осталось. В пользу этой версии говорит и то, что на протяжении многих лет альпинисты регулярно находили обломки самолётов, багаж и человеческие останки на этом участке.