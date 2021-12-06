НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Альпинист ждал восемь лет, чтобы получить найденный им клад и разбогатеть

За это время были предприняты все попытки найти владельцев сокровищ, но это ни к чему не привело. В итоге мужчине достались драгоценности примерно на 150 тысяч евро — это около 12,7 миллиона рублей.

6 декабря, 00:43
<p>Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Монблан</a></p>

Фото © Wikipedia / Монблан

Свою долю сокровищ из изумрудов, рубинов и сапфиров, найденных на леднике у французского Монблана, наконец-то, спустя восемь лет ожидания, смог получить нашедший клад альпинист. Мужчина, пожелавший остаться для всех неизвестным, обнаружил находку в 2013 году и честно отнёс её в полицию. Согласно закону, нужно было переждать этот срок на предмет нахождения настоящих хозяев. И вот этот период истёк.

Как сообщает ABC News, альпинист совершил восхождение на Монблан восемь лет назад и нашёл пакеты с драгоценностями, на которых ещё можно было разглядеть надпись "Сделано в Индии". Французы всё это время предпринимали попытки найти владельцев, отправляли запросы, но это ни к чему не привело. Клад, оцениваемый в 300 тысяч евро, что около 25,5 миллиона рублей, теперь поделён поровну между альпинистом и коммуной Шамони, на территории которой и была сделана находка.

Есть одна версия о происхождении клада. В середине прошлого века в Альпах разбились два самолёта из Индии. Изучив списки пассажиров, французские власти пришли к выводу, что, скорее всего, камни принадлежали одному из летевших рейсом Бомбей – Нью-Йорк. Но наследников у мужчины не осталось. В пользу этой версии говорит и то, что на протяжении многих лет альпинисты регулярно находили обломки самолётов, багаж и человеческие останки на этом участке.

Миллионы, зарытые в землю. Какие сокровища и клады находили россияне в последнее время

Миллионы, зарытые в землю. Какие сокровища и клады находили россияне в последнее время

Ранее Лайф рассказывал, что диггеры на Сахалине наткнулись на японскую шахту и ищут там императорский клад.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1