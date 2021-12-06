В России с 1 марта могут ввести штрафы за самовольное остекление балконов

Россиян с марта следующего года начнут штрафовать за остекление и отделку балконов. Вступит в силу обновлённая редакция правил пользования жилыми помещениями (Приказ Минстроя № 292/пр). Придётся либо демонтировать "наремонтированное", либо выплачивать пять тысяч рублей.

"Должно быть выдано предписание на основании проверки, например жилищной инспекции. И вот уже в случае невыполнения предписания, а предписание должно быть мотивировано нормами безопасности и интересами общества, связанными с безопасностью, в том числе пожарной безопасностью и прочее... Так вот, если предписание не будет выполнено, то тогда уже существует административное наказание", — объяснил Business FM председатель Жилищного союза Москвы юрист Константин Крохин.

Разрешение потребуется, если по плану дома балконы или лоджии не остеклены. Дополнительное наказание рублём могут назначить за отделку конструкции некоторыми видами пластика, например сайдингом. В этом случае штраф будет выписан за нарушение противопожарных правил со ссылкой на статью 20.4 КоАП РФ. Кроме того, денежная санкция может вырасти ещё на две с половиной тысячи рублей, если была перепланировка или переоборудование — демонтаж стены или вынос батареи отопления. Тех, кто успел как-то видоизменить свою "придомовую" территорию до выхода изменений в правилах, наказывать не будут, но вернуть балкону прежний вид потребуется. В случае злостного и многократного неисполнения предписания органы жилищного надзора вправе обратиться в суд и требовать демонтажа в принудительном порядке, уточнил Крохин.