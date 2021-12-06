Психотерапевт Стори рассказала, кому лучше не давать в долг

Лучше не давать в долг деньги друзьям и родственникам. Об этом заявляет психотерапевт Анна Стори, отмечая, что в такие финансовые отношения нередко вмешиваются психологические аспекты. Человеку неудобно оговаривать с близким конкретные сроки и условия возврата денег, и нередко это заканчивается большими проблемами.

В беседе с агентством "Прайм" Стори отметила, что, конечно, бывают случаи, когда одолжить деньги необходимо именно у родственников или друзей. Тогда стоит не только чётко оговорить правила займа, но и по возможности составить письменный договор.

"Если же ваш друг в ответ на предложение оговорить условия обижается, показывает, что он находится в состоянии ребёнка и деньги либо не вернёт, либо вернёт, но нескоро, то в этом случае вам решать, стоит ли одалживать деньги", — говорит психотерапевт.