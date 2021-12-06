Психотерапевт Стори рассказала, кому лучше не давать в долг
Она рекомендует чётко оговаривать условия возврата денег и даже по возможности составить договор в письменной форме.
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Лучше не давать в долг деньги друзьям и родственникам. Об этом заявляет психотерапевт Анна Стори, отмечая, что в такие финансовые отношения нередко вмешиваются психологические аспекты. Человеку неудобно оговаривать с близким конкретные сроки и условия возврата денег, и нередко это заканчивается большими проблемами.
В беседе с агентством "Прайм" Стори отметила, что, конечно, бывают случаи, когда одолжить деньги необходимо именно у родственников или друзей. Тогда стоит не только чётко оговорить правила займа, но и по возможности составить письменный договор.
"Если же ваш друг в ответ на предложение оговорить условия обижается, показывает, что он находится в состоянии ребёнка и деньги либо не вернёт, либо вернёт, но нескоро, то в этом случае вам решать, стоит ли одалживать деньги", — говорит психотерапевт.
А ранее Лайф писал, что психолог назвал 10 вещей, о которых нельзя рассказывать родственникам. Проявить сочувствие или протянуть руку помощи смогут не все, а некоторые будут использовать ваши секреты в своих целях.
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