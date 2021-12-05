Не снимут камень с души: Психолог назвал 10 вещей, о которых нельзя рассказывать родственникам Проявить сочувствие или протянуть руку помощи смогут не все, а некоторые будут использовать ваши секреты в своих целях. 4 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Проблемы в браке или отношениях

Между мужем и женой, парнем и девушкой в процессе отношений формируется уникальная связь. Разногласия случаются у всех — люди не ангелы. Но решать свои личные проблемы нужно между собой либо привлекать компетентного специалиста — психотерапевта, семейного психолога, сексолога. "Вынося сор из избы", пара создаёт атмосферу недоверия в доме, настраивает родственников против собственной половинки. Что бы они ни говорили, собственный ребёнок всегда будет ближе и понятнее, а другой человек — всегда будет неправ.

Рано или поздно парам удаётся преодолеть разногласия, а родственники часто получают козырь, который впоследствии смогут использовать, чтобы контролировать поведение собственных детей.

Перспективы карьерного роста

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Израильский психолог Ариэль Шарани много лет назад написал книгу, где заявил, что психически здоровый и полноценный человек будет делиться хорошими новостями с ближним. Тому причиной не только добродушие, но и жажда признания — ведь хочется показать родственникам свои достижения, уровень "оправдания надежд" и многое другое.

Если босс намекает на повышение и солидную прибавку к окладу, душа, естественно, начинает ликовать. О скорых переменах хочется сообщить всему миру — и в первую очередь родне. Подростковый психолог Андрей Сатойлов отмечает, что делать этого не нужно по целому ряду причин, главная из которых — подсознательный отказ от принятия и блокировка результата.

Когда человек рассказывает о скорых переменах, он уже психологически отмечает сам для себя, что у него всё это есть. Теряется мотивация, хотя цель ещё не достигнута, начинается ложное смирение, которое, наоборот, хорошо бы поменять на рвение и старание. В результате награда может уплыть буквально из рук Андрей Сатойлов Подростковый психолог

Психолог советует взять себя в руки, сделать глубокий вдох и вспомнить о том, что жизнь переменчива, и, пока не принято окончательное решение, говорить о победе рано. Не стоит делить шкуру неубитого медведя, чтобы в случае неудачи не выглядеть в глазах родственников пустословом.

Сокровенные тайны партнёра

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Американский психолог Саран Свонн в своей практике столкнулась с необычным случаем. Две подруги обсуждали особенности работы мужа одной из них. Солидный банкир рассказал жене, что планирует купить несколько участков земли под застройку. Подруги обсудили это за обедом, и тайна стала достоянием родного брата другой женщины — профессионального риелтора. Он нашёл инвесторов, скупил землю и взвинтил цену. Банкир, попав впросак, покончил с собой.

Психотерапевты часто приводят в пример этот случай, когда объясняют, что секрет, рассказанный другому, не даёт права на его распространение. Неважно, чего касается тайна: карьеры, личной жизни, количества половых партнёров или чего-то особенно личного, не стоит при случае делиться этими сведениями с родителями, братьями-сёстрами, дядюшками-тётушками. Самое малое, что может следовать за такой откровенностью, — пересуды, слухи и косые взгляды. А если партнёр узнает о "сливе" своего секрета родственникам, то отношениям, скорее всего, конец.

Финансовые дела

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Канадский психолог Пьер Порье ещё в 80-х отметил, что болтовня о деньгах и планировании бюджета может ударить по многим сторонам жизни. Если распространяться о своих тратах, можно получить упрёки в транжирстве и неумении планировать расходы. Задумали рассказать родне о своих долгах? Поздравляем, они, скорее всего, начнут давать советы, и вскоре доведётся услышать, что жизнь используется нерационально. Вместе с такими советами чаще всего идут звонки с рассказами, "как надо жить" или "а вот в наше время".

Богатство и долги

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Избежать советов по планированию доходов можно, став обеспеченным человеком. Но про богатство лучше не распространяться, потому что родственники очень любят распределять такие доходы и очень удивляются, когда человек отказывается тратить деньги на повышение их благополучия. Американские психологи выявили интересную особенность — в начале 80-х большинство белых мужчин с достатком выше среднего старались скрывать свои доходы. Разумеется, налоговики всё видели, но на семейные торжества такие люди часто ездили на такси, в то время как в их гаражах стояли "феррари".

Долги — другая сторона медали финансовой грамотности. Стоит рассказать родственникам о долгах — и гневных тирад не избежать. Самые понимающие спросят, в чём причина, и помогут справиться с трудностями, но в большинстве случаев ничего хорошего из таких откровений не случается. Всё, на что придётся рассчитывать, — обвинения в несостоятельности и брезгливое презрение.

Житейские трудности

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С кем, как не с родственниками, поделиться тем, что в жизни раздрай, чёрная полоса, кризис? Эта привычка, по словам психотерапевта Андре Клемана, заложена в коллективном бессознательном и, возможно, ведёт отсчёт с тех времён, когда многие жили в коммуналках или большими семьями в небольших квартирах. С тех времён, когда не просто не принято было ходить к психотерапевтам, но и когда психотерапевты существовали не для простых смертных, а для высшего сословия. Психологи отговаривают от жалоб родственникам по целому ряду причин. Во-первых, можно привыкнуть к роли жертвы, во-вторых, есть риск загрузить родных своими проблемами, в-третьих, появится повод для сплетен.

Подробности интимной жизни

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С этим в России всё гораздо проще, потому что в нашей культуре обсуждать детали любовных утех не принято. Тем не менее попытка посекретничать с родственниками о своих похождениях — плохая затея. Это ящик Пандоры, содержимое которого может привести к чему угодно. Даже к таким аномалиям, когда мама начинает советовать дочке, как привязать к себе парня, забеременев от него тайком, пусть даже от другого мужчины. Мужчинам тоже не стоит распространяться о количестве женщин собственным родителям — мамы не поймут, да и отцы, скорее всего, будут не в восторге, а в худшем случае вспомнят молодость и решат тряхнуть стариной.

Зависимости

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Рассказ об алкоголизме с высокой долей вероятности внесёт беспокойство в жизнь родственников. В лучшем случае получится добиться снисходительного отношения, а если начались реальные проблемы, родственники точно не смогут ничем помочь — лучше всего обратиться к врачу. Зависимости проявляются по-разному, но у всех отмечается общий симптом — агрессия. Справиться с ней родственники не помогут. Психолог Шеннон Томас обращает внимание на то, что зависимый человек, даже если у него развита эмпатия и он не желает своей половинке зла, совершает "невидимое насилие" над партнёром. Это может вызвать ответную агрессию, поэтому такие ситуации лучше прорабатывать со специалистом.

Планы на отдых

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Решили куда-нибудь рвануть и отдохнуть от суеты? Не сильно распространяйтесь об этом — у родственников может возникнуть обида на то, что вы не берёте их с собой. Они могут решить, что полёт на Мальдивы или в Арабские Эмираты — мотовство. Другой вариант — вместо отдыха организуют поездку на дачу или куда-нибудь ещё. Если будут спрашивать о целях — намекните на рабочие дела. Отдохнув, привезите родственникам экзотических гостинцев, море позитива и красивых фотографий.

Планы на будущее

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Психолог Аарон Фридман в середине нулевых написал научную работу, в которой доказал, что сторонние разговоры только помешают на пути к мечте и являются демотиватором и деактиватором человеческой энергии. Без посвящения близких в свои планы больше шансов, что человек достигнет цели и сделает это намного быстрее, чем если будет обсуждать каждый шаг с родственниками. Какими бы хорошими ни были отношения с родными, в большинстве случаев ценных советов и помощи от них не дождаться. Чтобы понять это, достаточно посмотреть на результаты, достигнутые родителями, бабушками-дедушками, братьями и сёстрами. Если успех, к которому пришли родственники, устраивает по всем параметрам — тогда можно заводить разговор о собственных перспективах.