Разрушители любви: Психолог назвал 10 фраз, за которые женщина никогда не простит мужчину Специалисты уверены, что женщины, способные "любить ушами" могут затаить обиду даже на самые безобидные фразы. Одни слова могут привести к легкому скандалу, другие - к разрыву отношений. 25 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Нелюбовь

Психолог Дэвид Беннет и его коллеги пришли к выводу , что залогом прочных отношений выступает умение партнёра подбирать нужные слова любви. Он также подчеркнул, что каждые отношения уникальны и что в одних культурах, например у французов, вербальный фактор играет ведущую роль, то есть француженки чаще "любят ушами", а более сдержанные нидерландцы говорят меньше нежностей возлюбленным, предпочитая действия. В этом европейцы схожи с американцами и россиянами, которые не всегда умеют подбирать фразы в общении с женщинами.

Сильнее всего, по мнению учёных, женщин "триггерят" фразы: "Я тебя не люблю" или "Я давно люблю другую". Пока отношения между двумя людьми ещё существуют, пусть даже формально, эти фразы женщина может на подсознательном уровне воспринять как самое подлое предательство. Последствия могут быть самыми разнообразными — от простенькой пощёчины до применения сковородки или порчи автомобиля.

Замаскированные унижения

Психотерапевт Хью Лин, автор методики "Хоопонопоно", избавляющей от негативных ситуаций даже людей, по уши в них увязших, считает, что фраза "Я люблю тебя" магическая и включает в себя благодарность, уважение и преобразование. Обратные фразы, которые недальновидные мужчины с целым ворохом приобретённых ещё в детстве или юношестве комплексов могут говорить своим женщинам, способны спровоцировать отстранение женщины от "духовной близости" с мужчиной. Наибольший вклад в разрыв отношений вносят персонализированные скрытые унижения, которые возлагают на женщину вину за все события, происходящие с мужчиной.

Фразы "Куда ты опять положила мои вещи?", "Ты постирала мою рубашку, и теперь ей конец, мне придётся тратить деньги на новую", а также "У моей бывшей никогда не было с этим проблем, почему ты не можешь сделать всё так, как делала она?" не просто унижают заслуги женщины в быту, но и фактически рушат её самооценку, восстановить которую после такого удара будет сложно даже самому опытному психотерапевту.

Принуждение к ответственности

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Произнесённое в самой обыденной ситуации "Я люблю тебя" и "Спасибо, что была рядом" вдохновляет женщину, наполняет её жизненной энергией, вливает лёгкость и страсть в ваши отношения. Американский психолог Майкл Хант, анализировавший отношения 500 пар, пришёл к выводу, что фразы с обратным контекстом, сказанные даже в безобидном ключе, способны навсегда убить даже самую сильную женскую любовь.

Фразы, которые наделяют женщину ответственностью за произошедшее: "Где ты раньше была?", "Ну теперь ты что советуешь, раньше надо было" и "Вот если бы ты подумала заранее", — сказанные по делу и без, вносят раскол в единый дух отношений и заставляют женщину чувствовать себя неполноценной, ответственной за случившиеся неприятности. Ничего хорошего от таких слов ожидать не стоит: потерявшая почву под ногами женщина не только лишается любви к мужчине, но и получает серьёзную психологическую травму, развивающую боязнь ответственности, следом за которой может появиться отсутствие желания жить.

Сравнения

После начала пандемии британский терапевт Рейчел Льюис провела исследование среди пар, которые посещали онлайн-сеансы у семейных психологов. Она выделила несколько причин разлада в семьях, вынужденно запертых на определённое время в четырёх стенах.

Одной из самых частых причин разрыва или деструктивного изменения отношений становилось сравнение. В шорт-лист самых убийственных фраз в таких случаях вошли: "Ты делаешь это не так, как моя мама", "Когда мы не жили вместе, ты справлялась лучше", "У тебя же есть старшая сестра, почему она это умеет, а ты — нет?"

Стоп-слово

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Британский психотерапевт Линда Члипала изучила опыт 150 пар, не выдержавших испытания пандемией и её последствиями, и пришла к выводу, что самое важное правило любых отношений — анализировать свою роль в конфликте. В подавляющем большинстве случаев как с женской, так и с мужской стороны последней каплей становилось местоимение "ты". В список стоп-фраз, которые не стоит говорить женщинам, вошли: "Это ты виновата", "Я тебе говорил, а ты…" и "Другого от тебя никто не ожидал". Такие слова влияют на химию женского мозга настолько же сильно, как и медикаменты. Подобные фразы считаются недопустимыми и могут перевести в горячую фазу даже самый простой конфликт.

Принижение личностых качеств и переход на внешность

Австралийский врач-психотерапевт Энди Кавилл с 2015 года ведёт личную картотеку пар, отношения которых находились под угрозой или рухнули из-за неспособности мужчины держать при себе слова, способные уничтожить любую, даже самую высокую самооценку. Первые места в списке Кавилла занимают фразы, связанные с бытовыми вещами: "Ты не умеешь готовить" или "Что за дрянь ты приготовила", "Ты плохо убираешь дом", "Лучше бы я нанял специалиста, чем доверил это тебе". Нейтрализовать конфликт можно на ровном месте — для этого, по мнению Кавилла, мужчине достаточно лишь проявить немного внимания, заботы и предложить свою помощь в повседневных делах: уборке, мытье посуды и т.д.

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Наравне с унижением базовых женских навыков идёт давление на вкус, интеллект и внешность женщины. Фразы "Это платье тебе не идёт" и "Что ты вырядилась как на праздник", а также: "Нет, это платье тебе мало, возьми на размер больше" строго запрещены, если мужчина не желает развивать в женщине комплексы. Шведский врач-психотерапевт Уве Йонсон ещё в 2018 году на примере электроэнцефалограмм сотен выбитых из колеи женщин доказал, что если постоянно развивать сомнения женщины по поводу внешности, то страдает не только её психическое и ментальное, но и физическое здоровье. Фразы: "Ты толстая", "Ты некрасивая", "Тебе бы в спортзал" и "Ты на себя в зеркало сначала посмотри" часто приводили к паническим атакам и клинической депрессии.

Как всё исправить? Для начала достаточно поставить себя на место женщины и подумать, какие последствия могут иметь очень обидные слова. Эксперт по отношениям Сьюзан Винтер выделяет следующие фразы, с помощью которых мужчина имеет шансы на исправление ситуации: "Мне очень жаль", "Я хочу помириться", "Мне очень дороги наши отношения, и я хочу всё исправить", "Давай отмотаем плёнку назад, до того, как всё произошло", "Я не хотел сделать тебе больно". Однако работает это только в том случае, если именно несформировавшийся ментально мужчина наносит ущерб психике женщин. Если в отношениях главным абьюзером является женщина, то извиняться и восстанавливать отношения бесполезно.

Авторы Евгений Жуков