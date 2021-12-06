Сенатор Кутепов предложил штрафовать на 10 тысяч за отказ впускать газовщиков

Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил штрафовать на сумму до 10 тысяч рублей за недопуск в жилище специалистов по ремонту и диагностике газового оборудования. Парламентарий подготовил соответствующий законопроект.

Как пишет ТАСС, в пояснительной записке к документу отмечается, что санкции будут накладываться не только на граждан, но и на должностных лиц. Для них штрафы предлагается сделать выше — от 25 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч. Сенатор предлагает также штрафовать за умалчивание о переделке газового оборудования.