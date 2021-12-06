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Сенатор Кутепов предложил штрафовать на 10 тысяч за отказ впускать газовщиков

Он считает, что наказывать нужно и за умолчание о переделке газового оборудования в квартире или доме.

6 декабря, 01:54

Фото © Pixabay

Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил штрафовать на сумму до 10 тысяч рублей за недопуск в жилище специалистов по ремонту и диагностике газового оборудования. Парламентарий подготовил соответствующий законопроект.

Как пишет ТАСС, в пояснительной записке к документу отмечается, что санкции будут накладываться не только на граждан, но и на должностных лиц. Для них штрафы предлагается сделать выше — от 25 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч. Сенатор предлагает также штрафовать за умалчивание о переделке газового оборудования.

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Ранее Лайф рассказывал, кому и когда россияне обязаны открыть дверь квартиры. При некоторых обстоятельствах за отказ это сделать даже могут грозить санкции.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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