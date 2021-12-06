Отлив на Сахалине обнажил уникальные скалы-достопримечательности Три Брата

Отлив на Сахалине обнажил скалы Три Брата. Видео © Instagram / tgm_chek

Большой отлив на побережье Сахалина обнажил скалы Три Брата. Они являются своего рода визитной карточкой Александровска-Сахалинского и обычно выступают из моря. Теперь же в течение некоторого времени до них можно дойти пешком.

Как пишет местный житель Темур Мироманов, к Трём Братьям сегодня можно дойти, даже не замочив ног. Сахалинец отмечает, что отлив по какой-то причине получился очень большим. Скалы расположены на западном побережье острова около мыса Жонкиер, который славится своей уникальной красотой.