Отлив на Сахалине обнажил уникальные скалы-достопримечательности Три Брата
По словам местных жителей, пешком до них можно добраться очень редко. И уже нашлись те, кто воспользовался такой возможностью.
Отлив на Сахалине обнажил скалы Три Брата. Видео © Instagram / tgm_chek
Большой отлив на побережье Сахалина обнажил скалы Три Брата. Они являются своего рода визитной карточкой Александровска-Сахалинского и обычно выступают из моря. Теперь же в течение некоторого времени до них можно дойти пешком.
Как пишет местный житель Темур Мироманов, к Трём Братьям сегодня можно дойти, даже не замочив ног. Сахалинец отмечает, что отлив по какой-то причине получился очень большим. Скалы расположены на западном побережье острова около мыса Жонкиер, который славится своей уникальной красотой.
А ранее Лайф рассказывал, что на Сахалине берег усыпало деликатесным гребешком. Местные жители бросились собирать добычу и сетовали, что у их автомобилей маленькие багажники.
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