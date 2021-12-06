Климатолог Кокорин предупредил, что треть землян могут стать беженцами

К концу этого века три миллиарда человек станут беженцами из-за изменения климатических условий, если сейчас человечество провалит план по сокращению отходов и выбросов, заявил директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин.

"Социологи говорят, что если самый худший вариант, то есть полный провал усилий человечества, то будет три миллиарда беженцев из десяти. Имеется в виду конец века, когда в мире будет 10 миллиардов человек, а трём придётся переселиться. Это, конечно, недопустимо", — заявил Кокорин в интервью порталу Ura.ru.

По его словам, это случится, если на Земле потеплеет на четыре градуса. Сейчас, говорит специалист, усилия мирового сообщества направлены на то, чтобы этого не допустить. Кокорин отмечает, что если дождь в декабре принять можно, то такую жару, к примеру, какая стояла в Москве этим летом, пережить нормально нельзя. Средняя глобальная температура уже выросла больше чем на один градус по сравнению с показателями XIX века, напомнил климатолог.

"Когда глобальное потепление достигнет двух градусов Цельсия, то эти погодные аномалии будут в три раза чаще, чем сейчас. Я не могу сказать, что дождь и плюсовая температура в декабре в Екатеринбурге будут три раза за десять лет, но в целом тенденция такая", — заключил Кокорин.