Мощный снегопад спровоцировал 8-балльные пробки на дорогах Москвы
Наиболее серьёзные заторы наблюдаются в центре города и на крупных шоссе.
Фото © ТАСС / Александр Манзюк
Утром во вторник пробки на дорогах Москвы достигли восьми баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее сложная ситуация наблюдается в центре столицы, где движение затруднено практически по всему Садовому кольцу. Также проблемы наблюдаются на Третьем транспортном кольце, шоссе Энтузиастов, на Ленинградском проспекте и Дмитровском шоссе.
Затруднения с движением на дорогах вызваны непогодой, которая обрушилась на столичный регион минувшей ночью. Как сообщал Лайф, метеорологи назвали снегопад сильнейшим за послевоенную историю.
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