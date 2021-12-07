Мощный снегопад спровоцировал 8-балльные пробки на дорогах Москвы

Утром во вторник пробки на дорогах Москвы достигли восьми баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложная ситуация наблюдается в центре столицы, где движение затруднено практически по всему Садовому кольцу. Также проблемы наблюдаются на Третьем транспортном кольце, шоссе Энтузиастов, на Ленинградском проспекте и Дмитровском шоссе.