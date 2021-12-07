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Мощный снегопад спровоцировал 8-балльные пробки на дорогах Москвы

Наиболее серьёзные заторы наблюдаются в центре города и на крупных шоссе.

7 декабря, 06:54
<p>Фото © ТАСС / Александр Манзюк</p>

Фото © ТАСС / Александр Манзюк

Утром во вторник пробки на дорогах Москвы достигли восьми баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложная ситуация наблюдается в центре столицы, где движение затруднено практически по всему Садовому кольцу. Также проблемы наблюдаются на Третьем транспортном кольце, шоссе Энтузиастов, на Ленинградском проспекте и Дмитровском шоссе.

Затруднения с движением на дорогах вызваны непогодой, которая обрушилась на столичный регион минувшей ночью. Как сообщал Лайф, метеорологи назвали снегопад сильнейшим за послевоенную историю.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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