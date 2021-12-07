В Казани мать избила малолетнюю дочь и сняла издевательства на видео

В Татарстане мать избила малолетнюю дочь и сняла издевательства на видео. Видео © Telegram / vkazani

В Татарстане Следственный комитет возбудил уголовное дело после публикации в Сети видеоролика, на котором женщина издевается над малолетней дочерью.

"В социальных сетях размещён видеоролик, на котором, согласно описанию, жительница города Казани наносит побои малолетней дочери. По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание")", — говорится в сообщении ведомства.

Выяснилось, что ролик был снят ещё 1 декабря. На кадрах пьяная 31-летняя женщина избивает маленькую раздетую девочку 2020 года рождения, комментируя свои действия на камеру и называя дочь "подопытным кроликом". В итоге ребёнка у матери изъяли и передали медикам. Также в СКР добавили, что ранее в отношении женщины было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.