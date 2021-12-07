Маск заявил, что экономика Китая может превысить американскую в два-три раза
При этом предприниматель призвал оставаться людьми и подчеркнул, что всё движется к интересному миру.
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Экономика Китая в будущем может превысить американскую в несколько раз. Такое мнение в рамках конференции газеты The Wall Street Journal выразил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.
"США являлись крупнейшей мировой экономикой столько, сколько кто-либо помнит. <…> Сейчас мы находимся в ситуации, при которой китайская экономика может превысить американскую в два-три раза", — сказал Маск.
При этом предприниматель призвал оставаться людьми и добавил, что сегодня всё движется к "интересному и разнообразному миру".
Как ранее писал Лайф, по мнению большинства американцев, Россия перестала быть основной угрозой для США, уступив эту позицию Китаю.
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