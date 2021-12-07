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Песков назвал две темы, которые могут обсудить сегодня Путин и Байден по видеосвязи

Ожидается, что переговоры начнутся во второй половине дня по московскому времени, когда в Вашингтоне будет утро.

7 декабря, 04:49
<p>Дмитрий Песков. Фото © Пресс-служба Президента РФ</p>

Дмитрий Песков. Фото © Пресс-служба Президента РФ

Одной из тем переговоров президентов России и США Владимира Путин и Джо Байдена сегодня станет работа дипломатических ведомств двух стран. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это и функционирование наших дипломатических ведомств и так далее. Это всё пока кажется совсем кризисным", сказал Песков в интервью Первому каналу.

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Он добавил, что также нужно "провести ревизию Женевских договорённостей": понять, кто где недорабатывает, где диалог уже идёт, а по каким темам нужно компенсировать отставание.

Ранее Лайф сообщал, что для переговоров Путина и Байдена впервые задействуют специальную защищённую линию видеосвязи. О её создании была договорённость ещё с одной из предыдущих администраций США, но этот канал до сих пор ни разу не использовали.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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