Песков назвал две темы, которые могут обсудить сегодня Путин и Байден по видеосвязи

Одной из тем переговоров президентов России и США Владимира Путин и Джо Байдена сегодня станет работа дипломатических ведомств двух стран. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это и функционирование наших дипломатических ведомств и так далее. Это всё пока кажется совсем кризисным", — сказал Песков в интервью Первому каналу.

Он добавил, что также нужно "провести ревизию Женевских договорённостей": понять, кто где недорабатывает, где диалог уже идёт, а по каким темам нужно компенсировать отставание.