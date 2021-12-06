Для переговоров Путина и Байдена впервые задействуют защищённую линию видеосвязи

Для переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря впервые задействуют защищённую линию видеосвязи, которая была создана ещё в период созидательных отношений между двумя странами. Всё это время она поддерживалась в рабочем состоянии, но ни разу так и не была использована.

"Ещё при предыдущих администрациях, когда хоть что-то созидательное в наших отношениях оставалось, удалось достичь договорённости о создании закрытой линии видеосвязи для общения на высшем и высоком уровне между двумя странами. Она бездействовала до сих пор и фактически поддерживалась только в технической работоспособности", — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире "Первого канала".

Защищённая линия "позволяет говорить на самые закрытые темы", добавил представитель Кремля. По его словам, общение глав РФ и США по видеосвязи ничем не будет принципиально отличаться от телефонного разговора или очного общения. Он рассказал, что при необходимости к переговорам с обеих сторон "будут привлекаться все те, кто нужен".

Ранее Дмитрий Песков раскрыл детали завтрашних переговоров Путина и Байдена. По словам представителя Кремля, заявлений президента РФ по итогам встречи не планируется.