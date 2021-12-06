Песков раскрыл детали завтрашних переговоров Путина и Байдена

Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится завтра, 7 декабря, около 18:00 мск по защищённой видеосвязи. О деталях переговоров двух лидеров рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Никакого прямого эфира не будет. Первые кадры общения обязательно покажем, но, разумеется, только первые кадры. Всё общение будет в закрытом режиме. Мы полагаем, что это будет достаточно обстоятельная и продолжительная конференция по защищённой видеосвязи", — отметил представитель Кремля.

Разговор состоится завтра около 18:00, и Песков полагает, что он будет продолжительным. Пресс-секретарь также добавил, что итогового заявления Путина не планируется, но будет сообщение пресс-службы Кремля.