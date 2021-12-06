Песков раскрыл детали завтрашних переговоров Путина и Байдена
По словам представителя Кремля, заявлений президента РФ по итогам встречи, которая пройдёт по видеосвязи, не планируется.
Владимир Путин, Джо Байден. Фото © ТАСС / Метцель Михаил / АР / Evan Vucci
Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится завтра, 7 декабря, около 18:00 мск по защищённой видеосвязи. О деталях переговоров двух лидеров рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Никакого прямого эфира не будет. Первые кадры общения обязательно покажем, но, разумеется, только первые кадры. Всё общение будет в закрытом режиме. Мы полагаем, что это будет достаточно обстоятельная и продолжительная конференция по защищённой видеосвязи", — отметил представитель Кремля.
Разговор состоится завтра около 18:00, и Песков полагает, что он будет продолжительным. Пресс-секретарь также добавил, что итогового заявления Путина не планируется, но будет сообщение пресс-службы Кремля.
Напомним, что Кремль и Белый дом готовятся к переговорам Владимира Путина и Джо Байдена, они намечены на 7 декабря. Лидеры двух государств в ходе видеозвонка обсудят как двусторонние вопросы, так и стратегическую стабильность. Как сообщал Лайф, ранее Байден выразил надежду на "долгий разговор" с Путиным. Об этом американский лидер заявил, говоря о ситуации на российско-украинской границе.
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