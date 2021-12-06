Лукашенко: Если бы к власти в Белоруссии пришла оппозиция, НАТО стояло бы под Смоленском

Если бы в 2020 году к власти в Белоруссии пришла оппозиция, сегодня под российским Смоленском уже стояли бы войска НАТО. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко.

"Мы бы допустили громаднейшую ошибку, если бы потерпели поражение в прошлом году. Страны бы просто не существовало. Если бы они на одни сутки пришли к власти, здесь бы уже блок НАТО стоял под Смоленском", — цитирует агентство БелТА белорусского лидера.

По словам Лукашенко, противников действующей власти в Белоруссии всегда было около 10%. Он указал, что будет пресекать оппозиционную деятельность лиц, которые после президентских выборов сбежали на Запад.