Лукашенко: Если бы к власти в Белоруссии пришла оппозиция, НАТО стояло бы под Смоленском
Белорусский лидер также подчеркнул, что будет пресекать деятельность противников нынешней власти, которые после президентских выборов сбежали на Запад.
Если бы в 2020 году к власти в Белоруссии пришла оппозиция, сегодня под российским Смоленском уже стояли бы войска НАТО. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко.
"Мы бы допустили громаднейшую ошибку, если бы потерпели поражение в прошлом году. Страны бы просто не существовало. Если бы они на одни сутки пришли к власти, здесь бы уже блок НАТО стоял под Смоленском", — цитирует агентство БелТА белорусского лидера.
По словам Лукашенко, противников действующей власти в Белоруссии всегда было около 10%. Он указал, что будет пресекать оппозиционную деятельность лиц, которые после президентских выборов сбежали на Запад.
А ранее Лайф сообщал, что Лукашенко призвал уйти от концентрации власти в одних руках. Президент Белоруссии отметил, что общество требует перемен и именно поэтому стране нужна новая конституция.
Напомним, в августе прошлого года Александр Лукашенко одержал победу на президентских выборах с большим отрывом от единственного соперника — лидера местной оппозиции Светланы Тихановской. Итоги голосования вызвали волну протестов в стране. Оппозиционные силы не признали прозрачности выборов и вышли на массовые митинги, которые стали проходить каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями. Ранее Лукашенко называл условие для проведения досрочных выборов главы республики.
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