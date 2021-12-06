Невролог Атяшев: Около 80% головных болей вызваны мигренью

Самым распространённым источником головной боли является мигрень, которая диагностируется примерно у 80% пациентов, обратившихся с жалобами за медпомощью. Об этом рассказал невролог, заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы Тульской областной клинической больницы Александр Атяшев.

"Мигрень — это хроническое заболевание, которое вылечить невозможно, но можно контролировать. Это самый частый вид головной боли в принципе. Если мы возьмём все головные боли за 100%, то 98% из них будут первичные головные боли, среди которых мигрень либо головная боль от напряжения. Из них 70–80% приходится на мигрень", — сказал врач в беседе с "Тульской службой новостей".

По словам Атяшева, специфических симптомов мигрени насчитывается всего четыре, однако даже двух из них достаточно, чтобы диагностировать это заболевание с большой долей вероятности. Он отметил, что при данном недуге происходит активация системы тройничного нерва, а значит, боль может походить на зубную.

"Если боль односторонняя, сильная настолько, что приходится бросить все свои дела и лежать, если наблюдается тошнота, если хочется закрыться от света и звуков — это мигрень", — добавил Атяшев.

Он объяснил, что чаще всего мигрени бывают у молодых женщин, так как это заболевание тесно связано с гормонами и циклом. При этом сам по себе недуг вовсе не опасен, не может вызвать инсультов и инфарктов, но всё равно требует обязательного контроля. Невролог подчеркнул, что важно научиться купировать приступы специальными препаратами и делать это нужно вовремя. При этом терпеть такую головную боль нельзя, так как чем чаще это делать, тем чаще она будет появляться, пояснил Атяшев. Он добавил, что лечение мигрени идёт в двух направлениях — либо снимаются приступы, либо уменьшается их количество.