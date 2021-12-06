"Абсурд и провокация": Депутат Чепа раскритиковал Блинкена за слова о серьёзной "угрозе" Украине со стороны РФ

Парламентарий отметил, что страны НАТО способствуют усилению напряжённости в мире, заставляя Киев действовать аналогично. И подчеркнул, что Москва не готовит какие-либо действия против Незалежной.

Страны НАТО сегодня рассматривают Украину как плацдарм для провокаций против России. Об этом заявил первый зампредседателя думского Комитета по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что для Незалежной существует "очень серьёзная угроза" со стороны нашего государства.

Парламентарий отметил, что страны альянса способствуют усилению напряжённости на международной арене, заставляя Киев действовать в том же русле. При этом, как подчеркнул Чепа, руководство западных государств ничего не делает для того, чтобы Незалежная наконец-то начала выполнять положения Минских соглашений.

"То, что мы готовим какие-то действия против Украины, — это абсурд и провокация", — цитирует RT Чепу.

Ранее глава Госдепа США в интервью шведскому телевидению назвал "очень серьёзной" угрозу Украине со стороны России. По мнению Блинкена, она заключается как в сосредоточении войск, так и в попытках внутренней дестабилизации страны.

Лайф уже рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.