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FT: США заставили Европу поверить в "планы вторжения" России на Украину

По данным издания, Штаты для этого задействовали большой объём разведывательной информации.

6 декабря, 03:10
<p>Фото © ТАСС / ZEUS</p>

Фото © ТАСС / ZEUS

США стали первыми заявлять о якобы имеющем место намерении России вскоре вторгнуться на Украину, и в Евросоюзе к этой информации отнеслись с недоверием. Чтобы их убедить, Вашингтону пришлось раскрыть необычно много разведывательных данных, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.

"Многие союзники не были убеждены в том, что происходят серьёзные вещи. Мы были удивлены этой разницей в разведданных — как и почему США видели то, чего не видим мы", — утверждает один из собеседников издания.

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По данным газеты, передача информации началась в начале ноября, ещё до встречи министров иностранных дел стран – членов НАТО. В результате Штаты смогли переключить разговоры о том, правильны ли подозрения Вашингтона, на то, как лучше проводить сдерживание России.

Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.

Тем не менее накануне одна за другой звучали угрозы новых санкций в отношении России. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом готов будет ввести против РФ ранее не применявшиеся масштабные ограничения в случае "вторжения" на Украину. Похожее заявление сделал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а Виктория Нуланд и вовсе пообещала "небывалые санкции".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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