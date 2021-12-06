Организм каждого человека борется с ковидом по-разному: одни лежат дома с жаром, другие попадают в реанимацию, а третьи вовсе не подозревают, что болеют. Однако есть симптомы, при которых любому стоит незамедлительно вызывать скорую помощь, говорит врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

"У нас в организме инфекция протекает куполообразно. То есть симптомы сначала постепенно поднимаются на самую вершину, а потом постепенно спадают вниз. Так должно быть в норме, когда организм справляется самостоятельно. Если на этом пути попадаются провалы или подскоки, то есть очень сильные отклонения в течении инфекции, то потребуется дополнительная медицинская помощь", — сказал Водовозов в беседе с радио Sputnik.

В числе таких симптомов он назвал нарастающую одышку. В норме человек делает 14–16 дыхательных движений в минуту. Если же это количество подходит к 30, то стоит начать волноваться.

"Тут надо понимать динамику. Если одышка нарастает, появляется нехватка воздуха и для того, чтобы продышаться, нужно остановиться, то это означает, что, скорее всего, потребуется медицинское вмешательство", — объяснил Алексей Водовозов.