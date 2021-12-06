В России впервые в неволе родился детёныш древней акулы

Малёк зебровидной бычьей акулы впервые в России появился в условиях океанариума. Детёныш родился во Владивостоке. Яйцо акула–мама отложила в январе — таким образом, развитие зародыша продолжалось 11 месяцев. Но ждали его значительно дольше — три года.

"Программа разведения зебровидной бычьей акулы в Приморском океанариуме реализуется с 2018 года. Этот вид содержит лишь несколько океанариумов в мире, он относится к числу малоизученных, потому вся полученная нами информация в части размножения хищника имеет ценность для науки", — цитирует главу отдела содержания гидробионтов тропических морей Наталью Гиреву пресс-служба Приморского океанариума.

Как сообщила Гирева, в океанариуме живёт пять взрослых зебровидных бычьих акул: три самки и два самца. У старшей, а именно она стала счастливой мамой, прошло уже три нерестовых цикла, в каждом шесть – восемь кладок. До сих пор все яйца оказывались пустыми, неоплодотворёнными. Биологи наблюдали за поведением хищных рыб, экспериментировали с условиями инкубации. И вот теперь в океанариуме зебровидных бычьих акул стало шесть.