Замглавы РКН Субботин ждёт появления российских версий глобальных сервисов в 2022 году

Роскомнадзор рассчитывает, что закон о "приземлении" иностранных IT-компаний вступит в силу с 1 января 2022 года и тогда в России начнут работу полноценные отечественные версии глобальных сервисов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ведомства Вадима Субботина.

"Передача полномочий российскому юрлицу приведёт к тому, что фактически это будут российские версии глобальных сервисов", — уточнил собеседник агентства.

Однако Субботин сомневается, что IT-гиганты готовы самостоятельно проводить модерацию контента в российском сегменте Интернета.

"Не уверен пока, что они готовы к модерации такого объёма контента. У них очень сложно принимаются все эти решения. Сколько я наблюдаю их действия по удалению [запрещённой в РФ информации], создаётся ощущение, что у них нет единого центра принятия решений", — подчеркнул он.

Также Субботин объяснил, что санкции к компаниям не будут применяться строго с 1 января, если они покажут, что начали работу по открытию представительств.

"Если мы будем наблюдать, что компания активно и ответственно подходит к вопросу, уже предпринимает действия к исполнению закона, зачем мы будем её останавливать санкциями", — заключил он.