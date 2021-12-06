Зеленский заявил о способности армии Украины "сломать любые планы врага"
Лидер Незалежной поблагодарил военных "за самоотверженную службу, стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности страны".
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Владимир Зеленский заявил, что армия Незалежной способна "сломать любые планы врага". Сегодня там отмечают День Вооружённых сил Украины.
"Вобрав в себя лучшие национальные военные традиции, сформировавшиеся в тяжёлых, кровавых войнах и вооружённых конфликтах прошлого, украинская армия за время своей новейшей истории прошла сложный путь к формированию дееспособной и высокоорганизованной боевой структуры, уверенной в своих силах и способной сломать любые захватнические планы врага", — отметил Зеленский в поздравлении, которое опубликовано на его сайте.
От имени народа Украины президент поблагодарил военных за "самоотверженную службу, стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности" Незалежной. Отметим, что Вооружённым силам Украины исполнилось 30 лет.
Ранее Лайф рассказывал, что общественник Владимир Чемерис уличил Зеленского в желании быть как Путин. По словам профсоюзного деятеля, спокойствие украинского народа говорит о том, что оснований для переворота в Незалежной нет. Жители не верят в то, что он может произойти, как и в "нападение" России.
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