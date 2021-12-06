Зеленский заявил о способности армии Украины "сломать любые планы врага"

Владимир Зеленский заявил, что армия Незалежной способна "сломать любые планы врага". Сегодня там отмечают День Вооружённых сил Украины.

"Вобрав в себя лучшие национальные военные традиции, сформировавшиеся в тяжёлых, кровавых войнах и вооружённых конфликтах прошлого, украинская армия за время своей новейшей истории прошла сложный путь к формированию дееспособной и высокоорганизованной боевой структуры, уверенной в своих силах и способной сломать любые захватнические планы врага", — отметил Зеленский в поздравлении, которое опубликовано на его сайте.

От имени народа Украины президент поблагодарил военных за "самоотверженную службу, стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности" Незалежной. Отметим, что Вооружённым силам Украины исполнилось 30 лет.