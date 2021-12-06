Бывшая Дани Милохина высмеяла партнёршу тиктокера по "Ледниковому периоду" Медведеву

Бывшая девушка популярного тиктокера Дани Милохина Юлия Гаврилина высмеяла его партнёршу по шоу "Ледниковый период" — фигуристку Евгению Медведеву.

В Сети всё чаще проскальзывают слухи о романтических чувствах, связывающих Даню и Женю. Это, конечно, не может не злить бывшую возлюбленную блогера Юлю, о разрыве с которой блогер заявил в октябре. Тогда тиктокер подчеркнул, что не готов к серьёзным и длительным отношениям.

Причиной расставания сразу же назвали Женю Медведеву, которая очень сблизилась с Милохиным во время съёмок шоу "Ледниковый период". Пока все восхищались прекрасными номерами пары на льду, Гаврилина делала вид, что не следит за жизнью экс-бойфренда. Однако на днях девушка, наконец, отреагировала на слухи о личной жизни Дани. Вместе с друзьями она сняла пародийное видео на катке. В нём Гаврилина кривляется и нарочито неуклюже исполняет пируэты на льду.

Реакция фанатов оказалась неоднозначной, многие уличили Гаврилину в издёвках над Медведевой.

"Это элементарная ревность. Ещё бы, ведь Женя — талантливая фигуристка, которую знает весь мир", — подчеркнул один из комментаторов.

"Явно троллит Милохина и Медведеву. Молодец, забавно получилось", — вступился за девушку пользователь.

"Вообще, Юля постоянно кривляется, но вряд ли она просто так вышла на лёд", — подметил другой.

Ранее Медведева и Милохин ответили на вопрос о взаимоотношениях. "Мы друзья — 100%", — заметила Медведева в интервью журналисту Карену Адамяну, мысль которой продолжил потом Милохин, добавивший к сказанному слово "но".

Ранее Лайф рассказывал, что Татьяна Тарасова назвала Милохина своим фаворитом в "Ледниковом периоде". По мнению прославленного тренера, парень очень быстро учится, особенно после неудачной поддержки в первом эфире, где блогер уронил партнёршу.