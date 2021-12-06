Эксперт Тосунян оценил идею ЦБ об обязательной сумме возврата при краже со счетов россиян

Кредитным организациям может не понравиться инициатива Центробанка об обязательной сумме возврата при кражах со счетов россиян, однако, если "подходить с точки зрения справедливости", банки в таких случаях можно считать сильной стороной, которой следует нести ответственность за мошенничество третьих лиц. При этом для обычных граждан инициатива может обернуться повышением процентов по кредитам и тарифам. Об этом в беседе с Лайфом рассказал президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

"Здесь очень важно определить вину: банка или клиента. Именно этот фактор тут определяющий. Если нет никакой вины ни банка, ни клиента, тогда ответственность должна быть на государстве (Центробанке. — Прим. Лайфа). Так как это означает, что в системе что-то не обеспеченно такого, что позволило обмануть две невиновные стороны. В этом случае государство в лице ЦБ не должно это делать (осуществлять выплаты. — Прим. Лайфа) за счёт невиновной стороны, даже если она считается более состоятельной", — отметил эксперт.

Если банк виновен, в этом случае кредитная организация должна понести ответственность, и не в пределах какой-либо суммы, а в полном объёме, подчеркнул Тосунян.