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Эксперт Тосунян оценил идею ЦБ об обязательной сумме возврата при краже со счетов россиян

По словам президента Ассоциации российских банков, в подобных ситуациях важно определить, кто является виновником — финансовая организация или клиент.

6 декабря, 08:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Кредитным организациям может не понравиться инициатива Центробанка об обязательной сумме возврата при кражах со счетов россиян, однако, если "подходить с точки зрения справедливости", банки в таких случаях можно считать сильной стороной, которой следует нести ответственность за мошенничество третьих лиц. При этом для обычных граждан инициатива может обернуться повышением процентов по кредитам и тарифам. Об этом в беседе с Лайфом рассказал президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

"Здесь очень важно определить вину: банка или клиента. Именно этот фактор тут определяющий. Если нет никакой вины ни банка, ни клиента, тогда ответственность должна быть на государстве (Центробанке. — Прим. Лайфа). Так как это означает, что в системе что-то не обеспеченно такого, что позволило обмануть две невиновные стороны. В этом случае государство в лице ЦБ не должно это делать (осуществлять выплаты. — Прим. Лайфа) за счёт невиновной стороны, даже если она считается более состоятельной", — отметил эксперт.

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Если банк виновен, в этом случае кредитная организация должна понести ответственность, и не в пределах какой-либо суммы, а в полном объёме, подчеркнул Тосунян.

Ранее Лайф рассказывал, что банки позволят клиентам запрещать выдачу онлайн-кредитов. Таким образом получится уберечь потребителей от финансовых мошенников, которые с помощью методов социальной инженерии крадут деньги, имеющиеся на счетах и полученные в кредит.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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