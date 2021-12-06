Банки позволят клиентам запрещать выдачу онлайн-кредитов

В 2022 году клиенты ВТБ смогут ограничить получение кредитных средств в онлайне, воспользовавшись специальными настройками в мобильном приложении или интернет-банке. Об этом рассказал зампред правления банка Анатолий Печатников в беседе с РБК.

Причём над подобными ограничительными возможностями работает и Промсвязьбанк, отметил его представитель. Таким образом получится защитить банковских клиентов от финансовых мошенников, которые с помощью методов социальной инженерии крадут средства, имеющиеся на счетах и полученные в кредит.

"Возможно, самым сложным последствием действий злоумышленников становится "оформленный" на клиента кредит, средства которого сразу же уходят преступникам. Это проблема и для заёмщика, которому зачастую нечем возвращать долг, и для банка, который не может себе позволить роста просроченной задолженности", — сказал Печатников.

Решить эту проблему получится с помощью технологии "умный скоринг", которая способна на ранней стадии оформления кредита определить, действует клиент самостоятельно или под влиянием мошеннической схемы. Если же потребитель включит это ограничение, у злоумышленников ничего не выйдет, "даже если они получат от клиента всю необходимую информацию". Причём мошенник не узнает причину отказа в кредите. Печатников добавил, что, когда клиенту понадобятся кредитные средства, ему нужно будет дополнительно подтвердить банку своё намерение.

Кроме того, ВТБ занимается разработкой целого комплекса мер, способных сократить потенциальный объём хищений на 20%. Так, в середине 2022 года банк планирует запустить возможность ограничивать круг получателей переводов, скрывать в личном кабинете баланс, историю операций и персональные данные, а также дополнительно подтверждать операции с помощью бесконтактной технологии, голосовой биометрии, селфи, через код на e-mail. Вместе с тем у пользователей "ВТБ Онлайн" появится возможность включать настройки для повышения уровня защищённости, такую опцию банк будет рекомендовать своим клиентам.

В то же время Промсвязьбанк уже предоставляет возможность пользователям ограничить онлайн-операции. Для этого следует обратиться в отделение банка.

"Функция позволяет защитить клиента от возможных действий злоумышленников: при любой попытке оформить кредитный продукт через мобильное приложение или интернет-банк система банка фиксирует такую попытку, определяет, совершал ли действие сам клиент, и в этом случае просит лично обратиться в банк для снятия ограничений", — рассказал представитель Промсвязьбанка.

Об опции блокировки выдачи кредитов онлайн будут знать только клиенты с высоким уровнем финансовой грамотности, считает генеральный директор компании SafeTech Денис Калемберг. По его словам, пользователям, попадающимся на звонки мошенников, не будут известны новые возможности защиты.

"Даже если банк планирует просвещать своих клиентов о появившихся ограничениях, вряд ли он будет делать это массово. Банкам нужно, чтобы их клиенты могли оформлять кредиты легко, быстро и без посещения офиса, поэтому продвижение этой истории — выстрел себе в ногу", — подчеркнул эксперт.

По словам руководителя управления кредитных рисков розничного сегмента "Райффайзенбанка" Алексея Крамарского, слишком жестокой и неудобной мерой для клиента является запрет на онлайн-кредитование. Так, если пользователь отключил такую опцию, забыл об этом, но "спустя время решил взять кредит в приложении, ведь это удобно и быстро", он не сможет этого сделать и в результате столкнётся с негативным опытом — "надо идти в отделение снимать запрет". Крамарский отметил, что повышение уровня защищённости приложения банка и повышение финансовой грамотности людей будет гораздо эффективнее.

В то же время главный эксперт Лаборатории Касперского Сергей Голованов сказал, что с помощью данной опции получится затруднить работу мошенников и защитить некоторых клиентов от потерь средств. А руководитель отдела исследования цифровых рисков DRP Group-IB Яков Кравцов отметил, что мера по ограничению онлайн-выдачи кредитов будет какое-то время эффективной до той поры, пока злоумышленники не найдут способ заставить жертву перевести денежные средства. По его словам, "радикально решить вопрос поможет лишь ликвидация мошеннических групп и их инфраструктуры". Так, злоумышленники могут с помощью социальной инженерии отправить клиентов оформлять кредиты сразу в отделение банка, считает директор по противодействию мошенничеству BI.ZONE Антон Окошкин.

"Схема уже используется: по просьбам злоумышленников жертвы снимают деньги с собственных счетов в отделениях или банкоматах, берут кредиты в сторонних организациях, распоряжаются своим имуществом в интересах мошенников", — заключил он.