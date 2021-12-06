Роспотребнадзор назвал причину массового отравления суши в Новосибирской области

Роспотребнадзор выяснил, что причиной отравления 48 человек в городе Татарске Новосибирской области стал заражённый персонал магазина-кафе "Суши-хаус", а также нарушение санитарных требований.

"Этиологический агент заболеваемости — сальмонелла, рота- и норовирусы. Источник инфекции — персонал, у которого по результатам лабораторных исследований обнаружены ДНК сальмонеллы, антигены рота- и норовирусов", — рассказал глава территориального Управления Роспотребнадзора Александр Щербатов на совещании в правительстве региона.

Сообщения о массовом отравлении в Татарске появились 20 ноября. За помощью к врачам обратилось 48 человек, всем потерпевшим был поставлен диагноз "острая кишечная инфекция, гастроэнтерит". Выяснилось, что до этого все употребляли продукты, купленные в "Суши-хаус". Проверку организовали прокуратура и Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело.